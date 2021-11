“Attacchi di panico quando ne vedo uno”: la grande paura della grande star

Paure da ricchi: ecco le ossessioni più strane dei vip: alcune manie di attori e personaggi famosi sono davvero da non credere

Molto spesso personaggi famosi del mondo dello spettacolo sono alle prese con fobie e paura di ogni tipo. Mentre le persone “comuni”, in sostanza, finiscono col vergognarsi e nasconderle, quando queste riguardano i vip suscitano interesse e curiosità senza precedenti. Anzi, sembra quasi che più il vip fa stranezze, maggior successo riscuote.

È il caso, ad esempio, di una famosissima star della musica che ha trasformato il suo problema in una sorta di vero e proprio vezzo. In pratica, lui subisce dei veri e propri attacchi di panico, alcuni anche molto forti, quando vede qualcosa in particolare. Un grande spavento, che spesso sfocia in fortissimi attacchi di panico.

Un problema non da poco, che a suo dire gli condiziona la vita. Una volta ha raccontato che si trovava in una stanza d’albergo e ha dovuto chiamare con urgenza la reception, chiedendo l’aiuto della sicurezza. Il problema era che non riusciva nemmeno a muoversi: il motivo di tanto spavento era semplicemente la visione di uno ragno, che seppur non molto grande lo terrorizzava letteralmente. Una paura inconsulta che affligge il famosissimo Justin Timberlake. La star ha un terrore folle dei ragni, tanto che la visione lo inchioda dalla paura impedendogli anche di muoversi.

15 years ago today, I released my 2nd album… FutureSex/LoveSounds. This album changed my life. Every album is a different chapter and special to me but, this one?? I don’t even know if I have the words. ⁣ pic.twitter.com/c7Ntd49hFK

— Justin Timberlake (@jtimberlake) September 8, 2021