Uomini e Donne, la coppia si rompe: “L’ho lasciata io”

Uomini e Donne aveva permesso loro di trovare l’amore, ma poco dopo la loro uscita dal programma i due si sono detti addio.

Questa stagione di Uomini e Donne è senza dubbio imprevedibile e ricca di colpi di scena. Al momento tutti i tronisti scelti e presentati a settembre hanno terminato il loro percorso al Trono Classico. Tutti tranne Roberta Giusti di cui vedremo la conclusione del suo percorso durante l’anno nuovo.

Il pubblico però è curioso non solo di vedere l’ultima scelta che manca all’appello, ma anche di sapere come proseguono le relazioni di chi ha già terminato il proprio percorso. Purtroppo però dopo il programma la vita non è tutta rose e fiori e nonostante negli studi Elios di Roma sembravano essere destinati a stare per sempre insieme, la realtà si presenta ben diversa.

E’ il caso di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto che dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne sono stati insieme per qualche mese per poi annunciare la fine del loro amore. Ora, a poco tempo di distanza da quel momento, l’ex tronista ha svelato un inedito retroscena sulla loro rottura.

Matteo Fioravanti rivela un inedito retroscena dopo Uomini e Donne

Matteo Fioravanti, durante questi ultimi giorni dell’anno, ha scelto di rompere il silenzio sul suo percorso a Uomini e Donne e non solo, decidendo di rispondere alle curiosità degli utenti della rete ed ovviamente non sono mancate le richieste in merito alla fine della sua relazione con Noemi Baratto.

I due durante il percorso al Trono Classico sembravano essere realmente innamorati l’uno dell’altra, tant’è che lui scoppiò in lacrime in studio perché aveva paura di perderla ma al tempo stesso dispiaciuto di deludere l’altra ragazza che lo corteggiava.

Questo purtroppo non è stato sufficiente a far funzionare le cose tra di loro nel mondo reale e lui ha confidato ai suoi fedeli sostenitori che è stato proprio lui a mettere un punto alla sua relazione con Noemi, in quanto non è mai stato lasciato prima d’ora in vita sua. Ecco le sue parole:

“Non sono mai lasciato al momento, però ho lasciato io ed è una me**a” ha dichiarato Matteo Fioravanti di Uomini e Donne provando a placare, per quanto possibile, la curiosità dei suoi fedeli sostenitori sul web. “Però penso che essere lasciato sia peggio ovviamente” ha poi concluso, dando poche speranze che tra lui e Noemi Baratto ci possa essere un ritorno di fiamma.