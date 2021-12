GF Vip daytime 30/12/21, la gieffina non molla la presa: nuovo triangolo nella Casa

Al GF Vip si è formato un nuovo triangolo amoroso. La gieffina non ha alcuna intenzione di mollare la presa: vuole soltanto lui!

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con uno degli ultimi appuntamenti del suo daytime.

Questa puntata è pronta a rivelare le dinamiche che sono nate tra i concorrenti nelle scorse ore. Dinamiche che sono pronte a sconvolgere ogni cosa perché l’intervento avvenuto lunedì scorso, durante il corso della diretta, di Clarissa Selassiè ha sconvolto Manila Nazzaro che è rimasta alquanto delusa di sentirsi puntare il dito contro come la concorrente più falsa della storia del reality show di canale 5.

Per questo motivo ha provato ad avere un confronto con le altre due Princess della casa, accusandole di non esserle stata accanto nel momento del bisogno quando lei per loro due c’è sempre stata. Lucrezia ha ammesso che in quel momento, della diretta, aveva avuto la sensazione di non essere gradita da lei per questo motivo non le si era avvicinata. Tra le due sembrerebbe esserci stata una rottura, ma attenzione perché il daytime del GF Vip non è di certo finita qui.

Jessica Selassiè non molla la presa con Alessandro Basciano al GF Vip

Dopo la delusione di Manila Nazzaro, si passa a Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore partenopeo, dopo aver concluso la conoscenza con Sophie Codegoni, ha ammesso gli occhi sulla nuova concorrente Federica. Quest’ultima però ha ammesso di non essere attratta da lui in quanto preferisce un uomo più duro rispetto alla dolcezza che lui le ha mostrato durante il corso di questa settimana.

Per Gianmaria è in arrivo una nuova delusione? Giacomo Urtis ha però notato un avvicinamento sospetto tra Jessica Selassiè e Alessandro Basciano.

I due hanno passato ore insieme a fare un puzzle e il tutto non è passato inosservato agli altri concorrenti che sospettano che all’ex corteggiatore di Uomini e Donne la principessa non dispiaccia. Perfino Sophie Codegoni si è accorta di tutto ed inizia ad essere gelosa di quanto sta accadendo e lui ha ammesso di non esserne dispiaciuto in quanto Jessica gli darebbe continue attenzione e per Urtis lui potrebbe cedere alle sue avances.

Anche perché, scoop dell’ultimo minuto, Alessandro Basciano ha messo un freno alla conoscenza con la Codegoni. Molto probabilmente anche per le critiche ricevute in puntata, in quanto l’hanno accusato di essere approdato al Grande Fratello Vip con l’unica intenzione di trovarsi una fidanzata e formare una coppia.