Harry e Meghan: ecco la data del loro ritorno in Inghilterra

Harry e Meghan torneranno presto in Inghilterra, adesso è ufficiale. E spunta anche la data del loro ritorno: ecco tutti i dettagli

Harry e Meghan non tornano insieme in Inghilterra da quando hanno deciso di rinunciare ai titoli nobiliari. L’evento è stato denominato ‘Megxit’ ed è avvenuto circa due anni fa. Come dichiarato in un’intervista concessa ad Oprah Winfrey, i Sussex hanno lasciato il Regno Unito a causa di alcuni spiacevoli episodi legati al colore della pelle di Meghan. E pare che il colpevole di alcune frasi razziste fosse Carlo, il padre di Harry.

La coppia ha lasciato il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, Harry e Meghan hanno preferito spostarsi negli Stati Uniti d’America. Pare che il motivo del trasferimento fosse legato alla protezione della propria privacy. Oggi i due ex reali vivono nella Contea di Santa Barbara, in California.

La loro villa si trova nella lussuosa zona di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Harry è già tornato in un paio di occasioni in Inghilterra, ma sempre da solo. La prima volta per il funerale di suo nonno Filippo, scomparso il 9 aprile 2021. In seguito per l’inaugurazione di una statua dedicata a sua madre Diana. In quel caso, molti osservatori notarono una certa freddezza con suo fratello William.

Meghan non rientra in Inghilterra da due anni. La Regina Elisabetta non ha ancora conosciuto la secondogenita dei Sussex, Lilibet Diana, nata in California nel giugno 2021. Ma qualcosa potrebbe cambiare e pare che sia stata già fissata la data del rientro dei Sussex in Gran Bretagna. Per la gioia della Regina Elisabetta, ansiosa di conoscere la sua ultima nipotina.

Harry e Meghan, ecco quando torneranno in Inghilterra

Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito è un evento che molti inglesi stanno aspettando da tempo. Nonostante l’opinione pubblica sia abbastanza divisa e l’ex attrice statunitense non riscuota più il successo di qualche mese fa, il loro rientro a casa rappresenterebbe lo stesso l’evento dell’anno per la Royal Family, almeno dal punto di vista mediatico.

L’indiscrezione arriva direttamente da Richard Fitzwilliams, un importante esperto sulle vicende che riguardano la monarchia britannica. Secondo l’opinionista, la Regina Elisabetta II avrebbe intenzione di organizzare una commemorazione in onore di suo marito Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile 2021, poche settimane prima del suo centesimo compleanno.

In una nota ufficiale, Buckingham Palace ha dichiarato che l’evento avverrà in primavera, probabilmente proprio il 9 aprile. L’ingresso sarà consentito solo a 30 persone, a causa delle norme anti-Covid. Nonostante le limitazioni, pare che i Sussex dovrebbero partecipare al ricordo del Principe Filippo. Sarebbe il ritorno di Meghan Markle in Inghilterra dopo oltre due anni.