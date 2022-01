Dopo 7 anni di matrimonio, la coppia vip allarga la famiglia: nata la quarta figlia

By

La Coppia Vip dopo sette anni di matrimonio ha deciso di allargare la famiglia dando il benvenuto alla loro quarta figlia!

Una delle coppie vip più amate dal popolo della rete sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro ed ad annunciarlo sono i diretti interessati sui rispettivi profili social, scaldando il cuore dei loro fedeli sostenitori.

La coppia infatti ha da poco rivelato di aver raggiunto un importante obiettivo della loro vita. Quale? Quello di allargare la famiglia! I due, infatti, hanno già tre figlie nati duranti i loro 7 anni di matrimonio, ma da tempo volevano provare ad allargare la famiglia e il tutto è accaduto quando meno se lo aspettavano e nelle scorse ore, precisamente il 25 gennaio, il miracolo della vita si è compiuta ed una nuova arrivata ha sconvolto le loro vite.

Di chi stiamo parlando? Di Mariano Di Vaio che sul suo profilo Instagram ha annunciato la nascita della sua quarta figlia, rivelando alcuni retroscena che i suoi fedeli sostenitori non immaginavano.

Mariano Di Vaio diventa papà: è nata la sua quarta figlia!

Mariano Di Vaio ha voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori la notizia che gli ha sconvolto la vita, in senso assolutamente positivo, nel corso di queste ore. Lui e sua moglie Eleonora Brunacci sono diventati genitori per la quarta volta. Una gravidanza, ha rivelato l’influencer nostrano, molto complicata. Anzi, l’ha definita la più difficile di quelle affrontate durante il corso di questi anni ma fortunatamente tutto è andato per il meglio.

LEGGI ANCHE: E’ stata la velina brasiliana più amata dal pubblico di Striscia: ecco cosa fa oggi

“Grandi cose ha fatto per noi il Signore e noi siamo pieni di gioia. Salmo: 126″ ha esordito così Mariano Di Vaio su Instagram, citando uno dei versi della Bibbia per annunciare la nascita della sua quarta figlia. “Benvenuta 🌸Mia Annabelle Di Vaio 💘” ha poi continuato, rivelando il nome che lui e sua moglie hanno scelto per la piccola.

“È stata una giornata dura, probabilmente la più dura delle 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e mia principessa!! 🙏🏽” ha poi raccontato, rivelando i momenti duri che hanno vissuto durante il corso di queste ore. “Grazie a tutti per i vostri messaggi alla nostra famiglia, vi vogliamo tanto bene, Ele ora sta bene!!” ha poi concluso, tranquillizzando i fan sulle condizioni di sua moglie. “Le piacerà leggere i vostri messaggi quando si sveglierà !! 💜” ha aggiunto.

LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker in lacrime sui social: emozionante messaggio ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariano Di Vaio (@marianodivaio)

Mariano Di Vaio è diventato di nuovo papà e gli utenti del web non potrebbero che essere più felici per lui.