GF Vip daytime 9/2/22, il gieffino colpito alle spalle: il tradimento è pesante

Al GF Vip il gieffino si è sentito colpito alle spalle. Il tradimento è diventato troppo forte da poter sopportare.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime. Pronto a rivelarci che cosa è successo tra i concorrenti di Alfonso Signorini durante il corso di queste ore, dove si respira una certa tensione da parte dei concorrenti in quanto stanno vendendo al televoto distrutta ogni loro certezza con l’elezione di Delia Duran come prima finalista di questa sesta edizione.

L’appuntamento di oggi parte subito con la gelosia di Alessandro Basciano. L’ex tentatore di Temptation Island non ha apprezzato gli apprezzamenti che la sua fidanzata Sophie Codegoni ha rivolto nei confronti del nuovo arrivato Antonio, accusando prima lei di essere una persona poco seria e infine il ragazzo, non dipingendolo del migliore dei modi. Il concorrente è rimasto deluso anche nei confronti di Gianluca che è entrato insieme a lui e con cui si era creata una certa amicizia, ma quest’ultimo lo ha mandato dritto al televoto affermando di averlo votato per esclusione.

“Tu sei il primo che ho escluso perchè siamo entrati insieme e ti credevo un amico. Ho sbagliato a fidarmi“ ha commentato Antonio, che non si aspettava un risvolto del genere.

Antonio Medugno deluso al GF Vip: il gesto di Gianluca non piace

Gianluca invece ritiene di essersi comportato in maniera corretta e accusato Antonio di essersela presa sul personale. Gli altri concorrenti però sono tutti dalla parte del giovane concorrente, ritenendo che Gianluca abbia giocato di strategia per non mettersi tutti gli altri contro, tenendosi buoni gli amici di Alessandro Basciano, con cui avrebbe un’amicizia anche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip.

Passiamo al triangolo amoroso formato da Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Quest’ultima ha accettato la volontà di sua moglie di troncare il loro rapporto, però l’ha invitata a ragionare sulle sue scelte nonostante Alfonso Signorini ritiene che lui si sia comportato molto peggio.

Nella casa più spiata d’Italia sono convinti che in realtà tutto questo sia un piano dell’ex stella di Centovetrine per avere una maggiore visibilità e Soleil Sorge li ha accusati tutti di essere loro complici in quanto secondo il suo parere, Delia Duran sarebbe arrivata in finale anche grazie a loro che l’hanno sempre etichettata come la vittima di turno.

Delia, d’altro canto, ha confidato a Manila Nazzaro di restare senza parole di fronte all’atteggiamento di Alex Belli, ma secondo l’ex Miss Italia lui starebbe giocando ed è convinta che alla fine del programma torneranno ad essere una coppia.