Uomini e Donne puntata 9/2/22, lacrime in studio: il gesto di Maria non ha eguali

A Uomini e Donne la dama è scoppiata in lacrime durante il suo racconto. Il gesto di Maria De Filippi ha commosso tutti.

Uomini e Donne è tornato in onda, mostrando com’è proseguita la conoscenza tra Nadia e Massimiliano che durante lo scorso appuntamento lei aveva scelto di chiudere il tutto ma subito dopo è avvenuto il colpo di scena.

La dama ci ha ripensato ed è uscita nuovamente con il cavaliere. Tra i due è scattato anche un bacio, ma in studio tutti dubitano della sua sincerità. In particolar modo Gemma Galgani che accusa la sua rivale di essersi fatta condizionare dagli attacchi che lui aveva ricevuto in studio, ma lei nega e prosegue dritta per la sua strada.

Maria De Filippi interviene e fa una precisazione rivelando che durante lo scorso appuntamento non era stato il cavaliere a volersi guardare intorno, ma era la dama ad avergli chiesto di farlo. Lui non ha detto nulla per proteggere l’immagine di lei e questo appare tutto molto più strano agli occhi di Gianni Sperti.

La conduttrice fa partire la musica e durante il ballo nota Pinuccia arrabbiata e le chiede che cosa è successo che l’ha resa di cattivo umore.

Pinuccia piange a Uomini e Donne: il gesto di Maria De Filippi

Pinuccia rivela di essere triste a causa di qualcosa che l’è successo al di fuori del programma. La dama non aveva ancora fatto la terza dose del vaccino e mentre era in viaggio da Milano per raggiungere Roma le hanno chiesto di verificare se avesse o meno il super green pass. Purtroppo la dama ne era sprovvista e il capotreno è stata costretta a farla scendere a Reggio Emilia e a multarla di 400 euro.

LEGGI ANCHE -> “Cog*ione”: duro sfogo a Uomini e Donne, la corteggiatrice non perdona

Pinuccia è scoppiata in lacrime affermando di essersi sentita umiliata per quanto è successo perché tutti guardavano la scena e lei a Reggio Emilia non sapeva che cosa fare ed ha chiamato Alessandro e la redazione che l’hanno subito aiutata. Tant’è che poco dopo si è sottoposta alla terza dose e si è rimessa in viaggio ma il dolore è stato tanto.

Maria De Filippi ha provato a consolarla affermando che il capotreno non aveva nulla di personale nei suoi confronti, ma che doveva semplicemente far rispettare la legge. La conduttrice si è anche proposta di venirle incontro per l’enorme cifra spesa che sicuramente graverà sulla pensione. Pinuccia accenna leggermente un sorriso ed inizia finalmente a godersi la puntata.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne puntata 8/2/22, Giorgio Manetti torna: Gemma Galgani delusa

Dal Trono Over si è passato al Trono Classico con Matteo Ranieri. Quest’ultimo è uscito di nuovo con Federica e tra loro c’è stato di nuovo il bacio e Denise non ha affatto reagito bene, sospettando che lui non sia realmente interessato alla sua persona.