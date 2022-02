Silvia Toffanin non si ferma più: colpaccio dopo Verissimo

La bellissima conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, è stata arruolata per la conduzione di un importante e storico programma della tv italiana



Anche se è rimasta sempre più o meno confinata nell’ambito di “Verissimo”, Silvia Toffanin è una conduttrice molto brava e apprezzata. Sempre accerchiata da un’area di leggera “diffidenza” essendo la moglie del boss di Mediaset Piersilvio Berlusconi, in realtà si è distinta soltanto per le sue qualità. L’indiscutibile bellezza è solo un aspetto, perché come conduttrice e intervistatrice la Toffanin è davvero brava.

Ecco perché è pronta a un’importante esperienza. E’ stata scelta, infatti, per condurre uno storico e importante programma di Canale 5. La chiamata è arrivata direttamente da Antonio Ricci, e dopo poco tempo è anche arrivata l’ufficialità con tanto di comunicato stampa. Silvia Toffanin sarà la nuova conduttrice di “Striscia la notizia”.

Grande traguardo per Silvia Toffanin: è arrivata la bella notizia

Ovviamente non sarà sola, perché al suo fianco ci sarà la “colonna” Ezio Greggio. Una coppia interessante e assolutamente inedita, visto che per Silvia si tratta della prima esperienza di questo tipo. Si tratta soltanto di una conduzione “pro tempore”, perché durerà soltanto una settimana.

Leggi anche -> Alex Belli messo all’angolo: Silvia Toffanin lo smaschera dopo il GF

Chi vuole vedere la Toffanin in azione deve ricordarsi dell’appuntamento dal 21 al 28 febbraio. Dopo si alterneranno alla conduzione il duo formato da Gerry Scotti e Francesca Manzini, già sperimentato con successo in passato. Un bel banco di prova per Silvia: se la conduzione andrà bene è probabile che la rivedremo di nuovo in futuro, magari la prossima estate.

Leggi anche -> Silvia Toffanin demolisce Alex Belli e Delia Duran: scintille a Verissimo

Una stagione molto positiva per la conduttrice: da settembre conduce uno spazio anche la domenica pomeriggio, che va in onda subito dopo Maria De Filippi. Si tratta di una sorta di “Verissimo” speciale, con una striscia che sta avendo successo nonostante la forte concorrenza di Domenica In.