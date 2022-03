Gelo alla finale del Grande Fratello Vip: duro attacco per la vippona

La finale del Grande Fratello non si è svolta solo all’interno della casa. Anche in studio è successo di tutto: “pesano” alcune dinamiche

Ieri è andata in scena la finale del Grande Fratello Vip. Ha trionfato la dolce Jessica Selassié, battendo Davide Silvestri in finale. Ma qualcosa è accaduto anche fuori dalla casa. Ormai questa si è chiusa, e quel che è fatto è fatto. Ora che tutti sono fuori, le cose cambiano. Ma ieri, nella puntata finale, un’atmosfera elettrica si è vissuta anche in studio. La protagonista è diventata una “fuoriuscita”, che col suo comportamento ha stupito tutti. Addirittura, tra lei e un’altra concorrente c’è stato un vero e proprio “conflitto”. Accuse di essere subdola, il tutto a causa di una storia d’amore naufragata in fretta.

Il problema è nato perche le due ex vippone sembrano letteralmente odiarsi. Parliamo di Soleil Sorge e Miriana Trevisan, che si sono scambiate accuse molto gravi. La questione è relativa a quello che sembrava il grande amore della Trevisan, che si è unita a Biagio D’Anelli all’interno della casa. Tra i due sembrava esserci un legame intenso, con tanto di promesse di proseguire la loro storia insieme anche fuori dalla casa. Biagio è uscito molto tempo fa, e nel frattempo attendeva speranzoso Miriana. I due si sono più volte ripromessi di proseguire la loro storia, ma incredibilmente quando anche lei è uscita si sono immediatamente lasciati.

Che attacco nella serata della finale del Grande Fratello: la vippona sotto accusa

Il motivo non è molto chiaro, e per questo l’ex “Non è la Rai” è stata accusata da Soleil Sorge. “Mi piaceva il suo lato un po’ matto, un po’ sbarazzino. Sono caratteristiche nelle quali mi ritrovo spesso. Però quello che all’inizio mi sembrava bello poi ha avuto una luce diversa. Ci siamo ritrovate – ha detto l’influencer parlando di Miriana – a scontarci, e questa cosa accadeva di continuo”. Critiche che indirettamente si riferiscono agli atteggiamenti della Trevisan non solo in ambito sentimentale.

E’ andato dritto al punto, invece, proprio il diretto interessato, Biagio D’Anelli. Ha lanciato delle accuse molto perentorie a Miriana in merito alla loro relazione. In sostanza, ritiene di essere stato liquidato da Miriana a “Verissimo”, che non gli ha lasciato il numero di telefono. “Non ho il pin, chiedi al mio agente”, avrebbe detto la Trevisan a Biagio, che è rimasto giustamente interdetto. Lui voleva solo il numero e non il “Pin” del cellulare. Numero che evidentemente non ricordava. In ogni caso, il buon Biagio non sembra essere così sconvolto, visto che è stato visto in discoteca a divertirsi con una ragazza.

Biagio D’Anelli alla consolle tra musica e balli, si è già consolato dopo Miriana?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/z6IahAp2VJ — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2022