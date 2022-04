Dimmi come indossi la borsa e scopri chi sei veramente con questo semplice test

La borsa viene considerato un accessorio, ma può essere anche considerato un vero e proprio capo d’abbigliamento.

Questo oggetto è unico e ne esistono di mille tipologie. Più glamour, casual o minimal per portare lo stretto indispensabile, la borsa è la migliore amica di una donna.

Questo accessorio viene indossato in diversi modi e questo è un comportamento che ci rende unici. Ecco perché oggi ti proponiamo il test della borsa!

Dovrai solamente dirci come indossi questo oggetto e potrai scoprire un lato del tuo carattere ancora nascosto.

Scopriamoci insieme!

Test della borsa: dimmi come la indossi e scopri un lato nascosto del tuo carattere

Il test della borsa si basa su una scelta. Hai di fronte a te cinque possibilità e dovrai scegliere quella che raffigura il modo in cui indossi questo accessorio.

Leggi poi la risposta corrispondente al numero optato.

Prova anche il test della busta delle lettere per scoprire cosa devi cambiare di te!

Scopri chi sei veramente, ma iniziamo analizzando le varie opzioni!

1) Uno

Tu porti la borsa in modo glamour ed elegante, perché tu sei proprio così. Ami essere sempre chic e perfetta per ogni tipo di evento.

Dedichi tutte le tue forze alla tua carriera e sei molto motivata nel raggiungere sempre il massimo. Sei una persona di successo e il fallimento non fa parte di te.

Hai però un piccolo difetto: vivi di ansia e stress. Va bene lavorare, ma goditi anche il punto in cui sei arrivato. Goditi i tuoi amici e festeggia con loro i tuoi successi. Penserai poi domani al prossimo obiettivo.

2) Due

Sei una persona molto intelligente e dinamica. Segui molto di più la tua mente che la tua pancia. L’istinto l’hai dimenticato da tempo.

Non ti distrai facilmente. Hai ben presente i tuoi obbiettivi e miri al loro raggiungimento senza perdere tempo o procrastinare.

Quando vuoi qualcosa, niente e nessuno ti può fermare. Vai, corri e splendi dopo tutto il lavoro fatto.

3) Tre

La tua scelta ci rivela che sei una persona eccentrica, originale e dalle mille risorse. Sei un vero e proprio dandy!

Ami farti riconoscere ed esprimere il tuo umore attraverso al tuo modo di vestire. Per te, l’abbigliamento è un ottimo biglietto da visita.

Non ti preoccupi affatto del giudizio altrui. Ai tempi ti interessava, ma capivi che ciò imprigionava la tua voglia di libertà e il tuo essere unico.

Cammini per il tuo sentiero a testa alta e, fattelo dire, con grande stile.

4) Quattro

Tu sogni ad occhi aperti 24 ore su 24. Ami le avventure e sei un tipo intraprendente e molto curioso.

Vivi tutto con energia e gioia. Ti piace stare da sola, ma i tuoi amici ti adorano. Perciò richiedono sempre la tua presenza. Tu sai che hai bisogno del tuo tempo per ricaricarti in modo tale da poter riempire di brio i tuoi cari.

Quando parti per le tue avventure, manchi a tutti. Insomma, senza di te non ci si diverte affatto.

Se questo test ti piace, prova anche il test della casa per scoprire come vivi le tue emozioni.

5) Cinque

Se questa è la tua scelta, allora sei una persona socievole e anche molto dolce. Hai una forte empatia e sai anche come esprimerti e rapportarti con tutti i tipi di carattere.

Sai comprendere e ascoltare senza dare giudizi. Proprio per questo motivo, i tuoi amici sanno che devono venire da te quando hanno bisogno di un buon consiglio. Anche perché tu non riesci proprio a dire di “No“