Amici 21 anticipazioni, clamoroso colpo di scena: la scelta di Maria De Filippi

Ad Amici 21 non mancano i colpi di scena previsti per il prossimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi: tutti i concorrenti sono a rischio.

Amici 21 è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani sabato prossimo su canale 5 per una nuova puntata del serale. Durante lo scorso appuntamento, i telespettatori hanno dovuto fare i conti con una doppia eliminazione che ha visto abbandonare la scuola più famosa d’Italia i due cantanti Aisha, sotto il team di Lorella Cuccarini, e Crytical, guidato da Anna Pettinelli.

Per gli allievi però non c’è alcun momento di pausa in quanto subito dopo la puntata hanno dovuto fare i conti con le nuove prove e guanti di sfida che sono pronti a mettere in dubbio le loro doti artistiche: chi di loro però riuscirà ad avere la meglio e chi purtroppo non supererà le aspettative della giuria, composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto?

Anticipazioni Amici 21: tutti gli allievi sono a rischio eliminazione

Amici di Maria De Filippi è sempre pronto a regalare nuovi colpi di scena al pubblico del piccolo schermo e se settimana scorsa ci sono stati messaggi da pelle d’oca per Crytical, che ha ricevuto una proposta di lavoro da parte di Stash, leader dei The Kolors e membro della giuria del talent.

Questa nuova puntata non sarà da meno, in quanto ci sono due nuovi guanti di sfida che sicuramente lasceranno il segno. La prima sfida, lanciata da Lorella Cuccarini, vede sfidarsi Alex ed Lda contro Sissi e Alex che dovranno esibirsi sulle note di un celebre pezzo di Elisa, mentre per la danza Raimondo Todoro ha ideato una coreografia per mettere alla prova le doti della sua Serena e Carola, allieva prediletta dell’insegnante di danza classica Alessandra Celentano.

Tutti i concorrenti sono a rischio eliminazione e la giuria avrà l’arduo compito di decidere chi di loro dovrà proseguire con il proprio percorso ad Amici 21 e chi dovrebbe abbandonare la scuola più famosa d’Italia. Ogni puntata questa decisione diventa sempre più difficile e non mancheranno i colpi di scena che lasceranno l’amaro in bocca ai telespettatori di canale 5.