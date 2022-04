Ritiro inatteso all’Isola dei Famosi 2022: il motivo spiazza tutti

Ha abbandonato l’Isola dei famosi 2022. La concorrente si è vista costretta a lasciare il gioco per un problema improvviso e inatteso

L’Isola dei Famosi è un reality noto anche per la durezza delle prove a cui i concorrenti sono sottoposti. La vita da “naufraghi”, la fame, e la permanenza all’addiaccio di notte e di giorno mettono a dura prova anche gli spiriti avventurosi. Non molti resistono a queste difficoltà, con la fame che rappresenta il problema principale. Chiaramente, le difficoltà della sopravvivenza lasciano ampio spazio al rischio infortuni e malanni di ogni tipo. E infatti una pericolosa incognita per ciascun concorrente è proprio il rischio di farsi male o ammalarsi.

Purtroppo, neanche questa edizione 2022 è stata esente da problematiche di questo tipo. Non a caso si registra un ritiro “fresco”, quello di Jovana Djordjevic che ha già lasciato l’Honduras ed è rientrata in Italia. La modella si è ufficialmente ritirata e ha chiuso anzitempo la sua esperienza nel reality. Nell’ultima puntata in onda, Alvin ha spiegato a Ilary Blasi che Jovana aveva abbandonato il gioco e lasciare l’isola.

Isola dei famosi, l’addio improvviso di Jovana Djordjevic lascia tutti di stucco

L’addio della ragazza è avvenuto in tutta fretta e lontano dai riflettori. Si parla di un problema medico, non grave, che le ha impedito di proseguire la sua esperienza sull’isola. A dirla tutta la produzione (tramite le parole di Alvin) ha tenuto a precisare che il problema era di leggera entità, ma in ogni caso non ha consentito alla modella di partecipare al gioco. Quindi è partita per l’Italia, dove probabilmente sarà attesa in studio per spiegare meglio cosa è successo.

Le sole immagini che si sono viste riguardano la modella in barca che lasciava mestamente la spiaggia. Non sono stati diffusi dettagli, anche se si mormora che il problema di Jovana potrebbe essere di natura psicologica e non fisica. Tutte ipotesi in attesa di sentire la sua spiegazione. Probabilmente Ilary Blasi l’aspetterà in studio per farsi raccontare la sua esperienza nel gioco, e probabilmente anche i motivi che l’hanno costretta a lasciare anzitempo.