Nozze bis per Alena Seredova? Spunta la verità sull’ex di Gigi Buffon

I vip sembra che vivano esperienze al di fuori del comune, ma in realtà è proprio alla semplicità che questi fanno sempre ritorno. Alena Seredova è protagonista di un evento inaspettato e dai risvolti inediti.

La showgirl ceca è molto apprezzata dai fan, i quali hanno avuto modo di conoscerla meglio in pellicole tipiche della commedia italiana della fine anni Novanta e durante tutta la prima decade del Duemila. Ma ad oggi, Alena Seredova è diventata una donna forte, perché ne ha superate tante, come separazioni e cambiamenti di una certa importanza ed impatto. Così, tra una questione e l’altra, stupisce venire a sapere che è convolata a nozze. Ecco quanto sappiamo, non possiamo non rivelarvi la verità.

Non ci sono rumors che tengano, Alena Seredova è al centro del gossip! La showgirl ceca da un po’ di tempo si sta dedicando alla propria famiglia. Infatti, è sempre più difficile vederla in tv o in film, al momento è molto attiva nel suo profilo Instagram ufficiale.

In esso non perde occasione nel mostrare situazioni quotidiane delle sue giornate, anche mostrando la propria famiglia e i momenti di felicità. Insomma, a 44 anni è una donna matura e consapevole che sa ciò che vuole, proprio per questo ci si sta sempre più convincendo della notizia sul possibile matrimonio.

Ecco la verità: è convolata o no a nozze? Vi sveliamo quanto accaduto.

Alena Seredova: colpo di scena inaspettato per i fan

Di certo, non si può dimenticare la sua relazione più nota, quella con Gianluigi Buffon, il portiere della Nazionale e della Juventus più amato di sempre dai tifosi. Ai tempi erano una coppia molto invidiata, fino a quando però lui non ha deciso di troncare tutto per essersi innamorato della giornalista sportiva Ilaria D’Amico. Di recente, si è parlato delle ultime novità sulla coppia che non sta vivendo un ottimo momento. C’è aria di separazione? Di sicuro pe Alena le cose vanno di bene, in meglio!

Cosa ci fa la Seredova seduta sugli scalini di una chiesa vestita di bianco? Questa foto è stata condivisa dalla stessa nel suo profilo ufficiale di Instagram. Il social è l’unica fonte nella quale si mette in mostra visto che non sta facendo più film o tv, e la foto ha destato lo sconcerto di tutti.

Infatti, in quella successiva, non possiamo non notare la felicità di un quadretto familiare nel quale sembra regnare l’amore vero. Fa coppia dal 2015 con l’imprenditore Alessandro Nasi. Lo ha conosciuto sugli spalti della tifoseria juventina perché parente degli Agnelli, nel periodo nel quale lei si stava lasciando con Buffon.

Da allora, sono sempre più uniti, tanto che hanno una figlia Vivienne Charlotte, nata nel 2022. Oltre alla piccola di casa ci sono anche di 14 e 12 anni, Louis Thomas e David Lee, gli altri due figli avuti nella precedente relazione.

Dato l’amore e la foto, tutti si sono chiesti la verità sul possibile matrimonio. Noi ve la sveliamo: non ci sono state delle nozze segrete, si tratta del matrimonio del fratello di lui, William! I due hanno fatto da testimoni, partecipando all’evento hanno destato non poco sconcerto tra la folla.

Al momento il mondo dello showbiz ne sta combinando di tutti i colori, anche un’altra showgirl sta sconvolgendo i fan con gesti inaspettati, specialmente in seguito al periodo televisivo in atto. Diciamo che, laddove si pensa a matrimoni e poi questi non avvengono, c’è sempre un barlume di verità, poiché la coppia sembra essere più pronta che mai.

In attesa di evoluzioni, restiamo aggiornati.