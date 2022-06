Sei sorelle anticipazioni: un’amicizia cambia tutto

Tra i personaggi principali di Sei Sorelle ci sarà anche la giovane Celia (interpretata da Candela Serrat), una delle sei figlie di don Fernando Silva

Prosegue con le sue vicende emozionanti ed avvincenti “Sei sorelle”, la serie tv “soap” di Rai 1, che sta appassionando il pubblico italiano. Ecco le anticipazioni della prossima puntata, nella quale – ancora una volta – non mancheranno i colpi di scena. Una delle sorelle, Celia, è una delle sei figlie di don Fernando Silva. Le ragazze dovranno nascondere l’improvvisa morte del padre per non avere problemi e ripercussioni serie sull’attività dell’azienda di famiglia. Sarà in quel momento che Celia conoscerà Petra Fuentes.

Si tratta di un’operaia con la quale nascerà un’amicizia molto forte, sin dal principio. Sin dal primo episodio, Celia è stata presentata al pubblico come la più acculturata delle sorelle Silva. La sua ambizione più grande è infatti quella di andare via dalla Spagna per vivere in Francia e studiare all’Università Sorbona di Parigi. Si tratta di un sogno che dovrà lasciar perdere quando si renderà conto dopo la morte del padre che gli affari di famiglia stanno andando male e che sono sempre più vicini alla bancarotta.

Sei sorelle, un’amicizia improvvisa può cambiare il destino di Celia

Ecco che a questo punto Celia farà di tutto per aiutare Adela, Francisca, Blanca ed Elisa. La ragazza trascorrerà molto tempo nella fabbrica di famiglia. In quel luogo avrà modo di parlare spesso con Petra. Lei è la figlia del capo degli operai, Benjamín, ma è anche la fidanzata di Miguel. Tra le due ragazze scatterà subito un’amicizia repentina ed intensa. Celia proverà a capire da Petra quali sono i segreti del lavoro degli operai. Infatti la sua convinzione è che le donne, per realizzarsi nella loro vita, non devono dipendere soltanto dai loro mariti.

A questo punto la Fuentes rimarrà affascinata dal bel modo di parlare di Celia. Ecco perché acconsentirà che signorina le insegni a leggere a scrivere. Tuttavia, su questa idea non piacerà per nulla a Miguel, che non vuole che lei si impegni in una attività inutile e che le faccia perdere tempo.