Signorini prepara il colpaccio per il GF Vip? Beccato proprio con loro

Alfonso Signorini è pronto a fare il colpaccio per la prossima edizione del Grande Fratello Vip? Il conduttore è stato beccato, di nuovo, con loro!

Alfonso Signorini ha condotto per ben tre annate consecutive il GF Vip, dando vita alle tre edizioni più lunghe di sempre durate sei mesi, entrando dritto nella storia del reality show mondiale.

Il conduttore è stato confermato anche per la prossima edizione, in onda durante le prime settimane di settembre, e sta mettendo su insieme alla sua squadra di autori i nuovi vipponi che andranno ad abitare la casa più spiata d’Italia . Almeno per il momento alcun nome è stato confermato, ma le indiscrezioni in rete non sembrano affatto mancare.

Di recente, infatti, si sta mormorando del ritorno di alcuni concorrenti molto discussi perché il conduttore è stato beccato proprio in loro compagnia facendo nascere di conseguenza il sospetto. Soprattutto se si considera che hanno manifestato una certa voglia di rimettersi in gioco.

Alfonso Signorini è pronto a fare il colpaccio al GF Vip? Scopriamo insieme chi potrebbe tornare negli studi di Roma.

Anticipazioni GF Vip: Signorini beccato di nuovo in loro compagnia!

Alfonso Signorini è a lavoro per mettere in moto la nuova edizione del Grande Fratello Vip, anche se i concorrenti di quella precedente non smettono di regalare colpi di scena come la frecciata di Alex Belli a Barù, ma anche il prossimo anno le cose non sembrerebbero essere da meno con certi ritorni!

Ma chi potrebbe ritornare all’interno della casa più spiata d’Italia? Secondo gli utenti della rete non si esclude il ritorno delle Princesse Selassié in quanto il direttore di Chi è stato beccato più volte in loro compagnia e Clarissa non ha mai negato che le piacerebbe ritornare a far parte del programma. Magari in veste di opinionista, considerando che per Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non ci sarebbe alcun ritorno.

Signorini ha richiamato le Selassiè per la prossima edizione del Grande Fratello Vip oppure tra loro si è creato semplicemente un rapporto di amicizia che va ben oltre il piccolo schermo? Per scoprirlo non ci resta che attendere ulteriori news a riguardo.