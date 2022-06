Test: dimmi cosa vedi per prima e ti dirò se sei veramente un genio

Pensi di essere un vero genio? Potrai scoprirlo attraverso questo semplice test. Dimmi cosa vedi per prima e ti svelerò qual è la verità

Alcune persone pensano di avere doti straordinarie ma spesso non è così. Viceversa, in mezzo a noi camminano dei veri geni, totalmente inconsapevoli delle loro capacità. Questo test ti aiuterà a comprendere se sei un vero genio. A quale categoria appartieni, quella delle persone geniali o a quella di chi crede di essere un fenomeno e non lo è per niente?

Tra poco potrai scoprirlo, non dovrai fare altro che guardare l’immagine in alto e dire cosa hai notato per prima. Hai visto prima la carota o la forchetta? In base alla tua risposta, sarà possibile individuare la tua vera personalità. Questo test non ha alcuna validità scientifica, non si basa su nessuna tesi ed ha soltanto una funzione di svago per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Rispondi sinceramente, senza sbirciare i profili, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Poi consulta il profilo abbinato alla tua scelta e scopri se sei veramente un genio.

I profili del test

Carota: la prima figura che hai individuato è una carota? Bene, questo vuol dire che sei una persona particolarmente insicura. La tua personalità è molto chiara, avresti un grande potenziale ma non lo sfrutti totalmente. Anzi, spesso non lo sfrutti per niente! Vai in crisi ogni volta che una novità arriva nella tua vita, non sai come affrontare le sorprese e gli imprevisti. Ti senti a tuo agio solo quando tutto è già programmato e resti nella tua comfort zone. Nonostante tu sia molto intelligente, sei spesso vittima di attacchi di ansia.