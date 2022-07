Ivana Trump e Rossano Rubicondi: l’agghiacciante coincidenza

Ivana Trump e Rossano Rubicondi sono stati uniti sia in vita che nella morte ed un agghiacciante coincidenza ha legato le loro scomparse.

Soltanto poche ora fa è arrivata la notizia che ha sconvolto il mondo intero: Ivana Trump è morta. Ad ufficializzare la sua scomparsa è stato l’ex marito, nonché ex presidente degli Stati Uniti D’America, Donald Trump.

Trump ha comunicato ai media che Ivana si è spenta dopo un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della sua abitazione a New York. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare ed il destino ha voluto che per lei si concludesse in questo modo il suo percorso in mezzo a noi.

A poche ore dalla sua scomparsa, però, non si può potuto fare a meno di notare un’agghiacciante retroscena che la lega al suo più grande amore: Rossano Rubicondi.

Rossano Rubicondi e Ivana Trump legati da un’agghiacciante retroscena dopo la morte

Rossano Rubicondi e Ivana Trump sono stati legati per diversi anni in matrimonio ma anche dopo la fine delle nozze non si sono mai separati. Tant’è che hanno continuato ad avere un ottimo rapporto e in più occasioni si sono mostrati insieme più felici che mai riuscendo a trasformare l’amore in qualcosa di più.

Per questo motivo è stato impossibile non notare l’agghiacciante retroscena che li ha legati fino alla fine dei loro giorni. Gli utenti della rete, che hanno potuto vederli durante la loro ultima apparizione pubblica a Live Non è la d’Urso, hanno prontamente notato come i due se ne se siano andati a pochi mesi di distanza.

Rossano, dopo che i genitori hanno fatto chiarezza sulla sua scomparsa, ci ha lasciato ad ottobre 2021 mentre la sua amata Iva nemmeno un anno dopo scomparendo a Luglio 2022.

Rossano e Ivana sono stati legati e lo saranno per sempre e non solo, dunque, durante il periodo che hanno avuto modo di poter vivere su questa Terra ma anche dopo. Un amore che con il corso del tempo è riuscito ad assumere una sfaccettatura diversa, ma che non si è mai spento legandoli fino alla fine dei loro giorni.