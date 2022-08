Sanremo 2023: colpaccio di Amadeus, trapelano i nomi bomba

Colpaccio di Amadeus a Sanremo 2023: trapelano i nomi bomba

L’inizio del Festival di Sanremo 2023 è previsto come ogni anno agli inizi di febbraio. Mancano ancora molti mesi all’inizio della gara più rinomata di Italia, ma Amadeus sta già pensando a chi vorrà vedere esibirsi sul Palco dell’Ariston.

Alcuni nomi bomba sono già usciti allo scoperto, ma ecco che ne trapelano altri. Il conduttore punta ad un grande colpaccio e scopriamo insieme di cosa si tratta

Colpaccio di Amadeus a Sanremo 2023: trapelano i nomi bomba

Stanno iniziando i preparativi per il Festival di Sanremo 2023. Sappiamo già che ad accompagnare una serata della gara ci sarà la famosissima imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Ma ecco che spunta il nuovo colpaccio per il conduttore. Inoltre, Amadeus sa pensando alle voci che vorrebbe in gara e i primi nomi bomba sono Tananai e Annalisa.

Anche Gianni Morandi sarà presente sempre come ospite e non come cantante.

A rivelare più dettagli sul futuro cast di Sanremo ci pensa il settimanale Chi. Oltre ad Annalisa e Tananai, dovremmo vedere Rocco Hunt e Al Bano Carrisi.

Anche Fedez dovrebbe tornare sul Palco dell’Ariston, ma non per esibirsi.

“Primi nomi per Amadeus! Da maggio Amadeus ha iniziato ad ascoltare i brani per il Festival di Sanremo” si legge sul settimanale di Alfonso Signorini che continua: “Noi abbiamo i primi nomi della sua agenda: Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e il ritorno di Al Bano. Previsto Fedez, non in gara, durante la kermesse, dove ci sarà la compagna Chiara Ferragni”.

Non è finita qui! Il conduttore sta puntando veramente in alto per la prossima edizione, mentre spunta la folle cifra per avere Chiara Ferragni al Festival. Amadeus ha voglia di sentire la voce di una pop star americana di molto successo protagonista di vari gossip nell’ultimo anno.

“Il personaggio celeberrimo che Amadeus avrebbe puntato è nientemeno che Britney Spears, che nei primi anni 2000 era una delle popstar più rinomate e più pagate al mondo” scrive il settimanale che conclude: “Se davvero Amadeus riuscisse a potarla sul palco dell’Ariston, sarebbero in molti ad esultare. In più lo share di Sanremo 2023 arriverebbe alle stelle. Il conduttore farà di tutto per averla”.

Sarebbe un colpaccio indescrivibile per Amadeus! Chissà se riuscirà a convincerla o se rimarrà senza il suo nome bomba