Giorgia Soleri lo mostra su Instagram: ‘Quanto gli piace essere sculacciato’

“Quanto piace essere sculacciato“: Giorgia Soleri lo mostra su Instagram

Giorgia Soleri è una modella di soli 26 anni nata a Milano. Da più di quattro anni è fidanzata con Damiano, il frontman della band i Maneskin.

La ragazza crede molto e combatte per i diritti delle donne. Giorgia soffre di una patologia poco conosciuta: l’endometriosi e la vulvodinia. Il suo obbiettivo è quello di sensibilizzare il mondo su questo argomento.

La Soleri sta passando molto tempo in compagnia del suo fidanzato e hanno da poco preso un gattino randagio. Si chiama Ziggy Stardust e in un momento assieme a Damiano mostra quanto gli piace essere sculacciato.

Vediamo insieme di cosa stiamo parlando

Se prima la fidanzata di Damiano David era solamente un nome e non una persona, da qualche anno sappiamo con chi sta vivendo la sua storia d’amore. Si tratta di Giorgia Soleri, musa ispiratrice del pezzo “Torna a casa“.

Giorgia è una ragazza molto attiva sui social e ama mostrare quello che fa e in cui crede ai suoi follower. Ogni successo è più grande se condiviso e quindi la Soleri aggiorna sempre la sua pagina, dopo la sua vacanza bollente con il fidanzato.

Da breve, Giorgia e Damiano hanno deciso di salvare un gatto dalla strada. Lui non è l’unico micio in casa della Soleri. Infatti, in sua compagnia troviamo anche il maschio Legolas e la sorellina Bidet.

Giorgia sta sperimentando abitudini nuove per i suoi piccolini e mostra compiaciuta le sue nuove scoperte sui social. La Soleri ha proprio una passione per i gatti tanto da definirsi su Instagram una “cat mama“, mentre spunta lo scatto hot in Puglia.

In un momento di relax sul divano, la modella mostra una caratteristica peculiare di uno dei suoi gatti. “Guardate a Leggo quanto piace essere sculacciato” dice durante una storia mentre tira delle pacche sul fondoschiena del micio.

Se speravi di vedere il sedere di Damiano, purtroppo dobbiamo darti una brutta notizia. Questi esserini piacciono molto a Giorgia e lei dedica anima e cuore per loro. La Soleri mostra compiaciuta i suoi piccoli sui social e rende umani anche loro in qualche modo