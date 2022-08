La conduttrice rivelazione degli ultimi tempi, Andrea Delogu lascia il pubblico senza parole. La rivelazione choc sorprende e lascia increduli.

E’ ormai assodato che Andrea Delogu sia una donna ricca di sorprese. La conduttrice si è rivelata una vera professionista. Infatti, è apprezzatissima dal pubblico a casa per il suo talento e capacità di intrattenimento, ed è anche bellissima. Così, tra un apprezzamento e l’altro salta fuori una news sconvolgente sul suo conto, qualcosa che mai nessuno avrebbe immaginato. A rivelarlo è lei stessa, ecco quanto dichiarato.

Protagonista è Andrea Delogu, ma è il salotto più emozionante di sempre ad ospitare la nota conduttrice, Verissimo. Ad ascoltare c’è l’iconica Silvia Toffanin, volto simbolo della trasmissione che con le sue interviste a “quattr’occhi” riesce sempre a stupire il pubblico.

Nella verità del giorno però è la stessa stella emergente della conduzione a dire qualcosa, ecco di cosa si tratta.

Andrea Delogu confessa la verità: non nasconde più nulla

Sapere che i personaggi più amati del mondo della tv soffrano sconvolge. Scoprire che abbiano vissuto delle difficoltà e che non siano sempre felici, fa sembrare proprio che siano più umani e vicini al pubblico. Anche una stella intramontabile e iconica come Britney Spears se la sta vedendo brutta, e non ci sono dubbi sul fatto che chiunque non è estraneo al dolore. Andrea Delogu rivela qualcosa di inaspettato e soprattutto insolito.

Sempre sorridente ed irriverente, il pubblico ha imparato a conoscerla e ad apprezzarla così. Un altro tratto fondamentale della sua personalità è però quello di non avere peli sulla lingua. Di conseguenza, non ha dimostrato di avere alcun timore nel trattare questioni personali, anche quelle più difficili.

Infatti, è nel sopracitato studio che ha raccontato la sua infanzia: traumatica, ma formativa. Fino all’età di 10 anni ha vissuto in una comunità di recupero. Non a causa sua ovviamente, in quanto era dalla nascita che si trovava lì, ma per i comportamenti dei suoi genitori.

Questi hanno avuto il coraggio e la trasparenza di rivelarle la verità: facevano uso di droghe pesanti. Così, è cresciuta proprio nella comunità di San Patrignano, e a proposito di questa sua vita “fuori dal comune”, rivela qualcosa di inedito.

“Ho scelto anche grazie a loro di non sbagliare. In un certo senso quella sarà sempre casa mia perché c’è un pezzo di me dentro, sono felice di essere cresciuta così e voglio che i miei genitori la sentano forte questa cosa, io sono felice e orgogliosa di quello che hanno fatto per me.”

Quindi, apprezza cosa hanno fatto i suoi genitori per il suo bene, dimostrando che la dipendenza può essere combattuta con coraggio e l’aiuto di strutture specializzate del settore.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale si è parlato di un presunto avvicinamento con Stefano De Martino. La diretta interessata non ha però confessato né confermato nulla. In attesa di novità, restiamo aggiornati.