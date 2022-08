Questi segni zodiacali preferiscono andare in ferie a settembre

Alcuni segni zodiacali preferiscono godersi le ferie settembrine. I motivi sono tanti e molto validi. E tu, andrai in ferie a settembre?

Agosto è quasi terminato, molte persone hanno terminato le loro ferie e sono pronte a rientrare a lavoro, altri lo faranno nei prossimi giorni. C’è anche chi ha continuato a lavorare anche ad agosto e non si è fermato, rimandando le ferie estive direttamente a settembre. Si tratta di una minoranza non irrisoria di italiani che preferiscono (o sono obbligati) a prendere le ferie nel mese di settembre.

I motivi possono essere davvero tanti, il più importante è quello economico. Le ferie settembrine costano di meno ma sono comunque gradevoli. C’è meno caos, le temperature permettono di andare al mare ma sono più torride come a luglio e agosto e poi cosa c’è di meglio di una bella gita quando tutti sono a lavoro? Alcuni segni zodiacali preferiscono proprio le ferie a settembre, oggi scopriremo questa curiosa classifica. E tu, quando ami andare in ferie, in piena estate o a settembre?

I tre segni zodiacali che amano le vacanze settembrine

Acquario: al terzo posto in classifica c’è il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non amano le imposizioni. Le ferie non devono arrivare per forza ad agosto perché anche a settembre possono essere gradevoli. L’Acquario non disprezza neanche un weekend in una capitale europea in primavera, quando i prezzi sono più bassi, le città sono meno affollate ed il clima consente di fare tante escursioni all’aperto senza preoccuparsi troppo del caldo torrido di agosto.

Cancro: il secondo posto è occupato dal segno del Cancro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non amano i luoghi affollati e scelgono settembre per trovare una maggiore pace. Il Cancro preferisce andare al mare durante i primi mesi estivi nei giorni di riposo, per poi godersi una meta turistica diversa a settembre. È molto probabile che questo segno abbia prenotato una bella vacanza in una città d’arte a settembre e sicuramente riuscirà a godersela fino in fondo.

Bilancia: il gradino più alto del podio è occupato dal segno della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha bisogno di equilibrio e settembre è il mese ideale per far coesistere risparmio, relax e mare. Le prime settimane di settembre rappresentano per la Bilancia il periodo ideale per staccare la spina, senza spendere troppo e senza dover aspettare ore per visitare un museo.