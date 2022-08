E’ definitivo? Giorgia Soleri mette in chiaro tutto con Damiano David su Instagram

Giorgia Soleri e Damiano David sono una coppia da cinque anni. I due si conoscono e si fidanzano nel 2017, quando ancora i Maneskin si esibivano per le piazze di Milano.

Anche Giorgia è divenuta nota adesso. Infatti, la ragazza sta cercando di normalizzare la vulvodinia, una malattia caratterizzata dal dolore cronico a carico della vulva e dei tessuti che la circondano.

Proprio in un momento di spiegazione di questa patologia, Giorgia mette in chiaro cosa sta accadendo con Damiano.

Giorgia Soleri e Damiano David convivono in compagnia dei tre gatti Legolas, Bidet e il neo arrivato Ziggy Stardust.

Nelle ultime ore, Giorgia si è sottoposta ad un intervento per curare l’endometriosi di cui soffre e ha risposto ad alcune domande su Instagram. Vuole normalizzare la sua malattia agli occhi dei suoi follower e rassicurare le persone che la hanno, mentre mostra come lo “sculaccia”.

Per prima cosa, la Soleri racconta come sta: “Emotivamente sto molto bene, fisicamente meno ma tutto sommato non posso proprio lamentarmi“.

La ragazza sta prendendo la pillola in modo continuativo: “Non faccio la pausa, butto le pillole placebo, quindi non mestruo, non ovulo e non ho il sanguinamento di sospensione”.

Fino a quando dovrà continuare questa cura? Fino a quando non cercherà di rimanere incinta o non arriverà la menopausa.

La domanda sorge spontanea: “Cosa ti hanno consigliato per una futura gravidanza?” chiede un utente.

Ed è qui che Giorgia mette in chiaro tutto una volta per tutte. “Al momento niente perché non desidero una gravidanza“ confessa la fidanzato di Damiano.

Per ora, i due non hanno nessuna voglia di avere dei bambini. In questo momento non è affatto facile: Giorgia ha appena affrontato un intervento, mentre il leader dei Maneskin è sempre in giro per il mondo dopo la palpatina in spiaggia.

Ma questa è una risposta definitiva? Non è dato saperlo. La Soleri rivela che non ha intenzione di avere un bambino, ma non specifica se in generale o solo per il momento. Bisogna vedere come sarà l’evolversi della malattia di Giorgia, ma anche capire se questo pensiero sia definitivo o meno