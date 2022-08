Mondo in lacrime per il lutto: addio alla star di Beverly Hills 90210

Ormai non esistono più quelle serie televisive in cui dovevi aspettare almeno una settimana per scoprire come sarebbero andate le cose. Ore di attesa interminabili per un’ora di puntata e tante altro tempo per conoscere le nuove vicende.

Come Beverly Hills 90120, la serie televisiva tutta americana. Questo è un racconto di adolescenti con le loro vite e le loro paranoie. Droga, sessualità, alcolismo e AIDS sono alcune delle tematiche affrontate. Tutto questo sullo sfondo del quartiere Vip di Beverly Hills, a Los Angeles.

Purtroppo arriva il lutto per la star della serie televisiva. Il mondo piange la sua perdita, ma vediamo di chi si tratta

Il mondo piange la sua scomparsa. Stiamo parlando di Joe E.Tata, l’interprete di Nat di Beverly Hills 90120. L’uomo aveva 85 anni e soffriva da anni di Alzheimer.

Molti si ricorderanno di lui per il suo ruolo nella serie. Lui era il proprietario del Peach Pat, il locale dove i ragazzi della sitcom si incontravano per passare il tempo libero insieme.

Insomma, Joe E. Tata ci ricorda la bellezza degli anni ’90, mentre spunta il messaggio da brividi.

Ad annunciare la sua scomparsa è il collega e amico, Ian Zering, interprete di Steve Sanders nella serie.

“Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle scrittrici e produttrici più prodigiose di 90210, Denise Douse, che interpretava la signora Teasley, e ora sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Joe E. Tata” scrive l’amico sul suo profilo social.

L’amico ricorda la carriera di Joe a partire dagli anni ’60 fino ad oggi. Per Ian, l’amico perduto è sempre stato d’ispirazione sul set, ma anche una persona buona e gentile.

“Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme. Ha interpretato spesso uno dei cattivi di sfondo nella serie originale di Batman” racconta l’uomo e continua: “Mi resta nella memoria come una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era tanto generoso con la sua saggezza quanto con la sua gentilezza”.

Il sorriso di Ian è meno luminoso dopo questa brutta notizia, ma sa che lui vivrà sempre nei suoi ricordi, mentre nasce il quinto figlio per la star della serie.

Brenda Walsh, interpretata da Shannen Doherty, non è riuscita a scrivere nessuna parola per l’amico, ma ha pubblicato una foto in sua compagnia su Instagram.

Questo è un giorno molto triste per i fan di Beverly Hills 90210. Il lutto di Joe E. Tata fa piangere i cuori, ma lui rimarrà sempre nei nostri ricordi degli anni ’90