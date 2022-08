Michelle Hunziker si consola così dopo la fine della storia con Angiolini

Dopo la fine della relazione con Giovanni Angiolini, durata sei mesi, Michelle Hunziker si consola subito. Ecco dove ha trascorso le vacanze.

In quest’estate che ha portato solo fine degli amori sembrerebbe proprio che, la storia d’amore fra Michelle Hunziker e il medico chirurgo Giovanni Angolini sia giunta al capolinea. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, anche la conduttrice svizzera ha detto addio.

Michelle e Giovanni sono stati insieme per circa sei mesi, animando i gossip estivi di foto piccanti e romantiche in giro per l’Italia, soprattutto durante il loro soggiorno in Sardegna. Eppure, la fine della relazione è stata lanciata dal settimanale Chi, in cui la conduttrice aveva fatto una dichiarazione di un certo spessore:

“Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti”

Seppur nessuno dei due soggetti coinvolti abbia detto nulla di più al riguardo della rottura, Michelle ha preferito dare una svolta alla sua vita e dedicarsi alle figlie minori, Sole e Celeste, avute dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker in vacanza a Disneyland insieme alle figlie

Dopo un’estate passata in Sardegna con Angiolini e qualche settimana passata fra Adro, Erbusco e Paratico in compagnia di Eros Ramazzotti, Michelle ha deciso di concedersi qualche giorno di meritata vacanza in compagnia di Sole e Celestre.

Le bimbe hanno trascorso parte dell’estate con Michelle e Angiolini in Sardegna e poi sono andate via con il papà che le ha portate nel parco divertimenti di Gardaland. Ed ora, dopo che Michelle è tornata dalle sue vacanze ha deciso di fare loro (e a se stessa) un altro regalo, portandole a Disneyland Paris.

Nelle Instagram Stories, Michelle racconta la gioia incontenibile delle bambine che corrono verso il castello magico, ma allo stesso tempo racconta la sua di gioia: “Chi si divertirà di più? Le nane o io”.

Ma prima di portare le figlie in questa meta tanto desiderata mamma Michelle ha pubblicato dei video simpatici in cui metteva alla prova le bambine, cercando di fare indovinare loro la meta del soggiorno.