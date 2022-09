Pierparolo Pretelli, che figuraccia! E’ troppo tardi per tornare indietro: lo sanno tutti

Pierpaolo Pretelli ha commesso una figuraccia sul web e ormai non può tornare indietro: anche se ha cancellato tutto è troppo tardi!

Pierpaolo Pretelli quest’anno è tornato al Grande Fratello Vip, ma non nel cast dei concorrenti di Alfonso Signorini ma a condurre insieme a Soleil Sorge il GF Vip Party. Per questo motivo deve essere sempre aggiornato su quello che accade nella casa più spiata d’Italia, ma a volte c’è il rischio di non comprendere bene che cosa succede. Soprattutto se si da per oro colato tutto ciò che si legge sul web in quanto dovrebbe ben sapere che non sempre corrisponde alla verità dei fatti.

Purtroppo il fidanzato di Giulia Salemi ha saltato questo passaggio, dando per scontato che fosse tutto vero quello che riportano sui social facendo una figuraccia non indifferente. Tant’è che appena si è accorto di quanto è accaduto, ha subito eliminato il post ma ormai era troppo tardi: tutti hanno letto la figuraccia di Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli, la gaffe non passa inosservata: che figuraccia!

Pierpaolo Pretelli, che avrà sicuramente gioito per l’importante traguardo raggiunto da Giulia Salemi, ha trovato su Twitter una presunta conversazione, mai avvenuta, di Attilio Fontana al GF Vip in cui diceva che la bella modella di origine persiane era famosa soltanto per essersi presa uno scarto di Elisabetta Gregoraci. L’ex velino moro di Striscia La Notizia non ha reagito bene ed ha deciso di rispondere per le rime per poi cancellare ogni cosa non appena si è reso conto che il tweet era assolutamente falso.

Qualcuno dica a Pierpaolo che è un troll e sta facendo una figura di merda.#gfvip #romiters pic.twitter.com/BghLmG7jgC — Stefany 🌷 (@dobledouble) September 26, 2022

Pierpaolo Pretelli ha peccato di ingenuità in quanto prima di scrivere un messaggio del genere, e di parlare di mancate diffide, avrebbe dovuto fare una rapida ricerca per scoprire che il profilo in questione non aveva scritto la realtà dei fatti e che non c’era nemmeno una clip che provasse il tutto. Il danno è stato fatto ed anche se ha provato a cancellare il messaggio, in molti hanno fatto uno screen e fatto in modo che il tutto possa rimanere impresso nelle mente degli altri users.

Pretelli dovrebbe saperlo bene: non tutto ciò che c’è sui social corrisponde alla realtà dei fatti.