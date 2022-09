Belen Rodríguez e quel dettaglio che hanno notato tutti: la verità sorprende

La verità sorprende: Belen Rodríguez e quel dettaglio che hanno notato tutti

Belen Rodríguez è una modella di origine argentina. La donna riesce a creare sempre scalpore con le sue storie d’amore.

Proprio al Grande Fratello Vip 7 troviamo uno dei suoi ex fidanzati, l’hair-stylist Antonino Spinalbese. Durante la puntata di lunedì sera, il gieffino ha rivelato di volere ancora bene alla modella, perché è la madre di sua figlia.

Sì, infatti, è nata da quasi un anno la piccola Luna Marì. Belen e il ragazzo sono stati insieme per un anno, ma dopo tre mesi dalla nascita della piccola, i due hanno deciso di lasciarsi sia per il bene loro ma anche per le neonata.

Finita questa storia, Belen torna tra le braccia del suo ex marito e conduttore Stefano De Martino. Inizialmente hanno cercato di nascondersi, ma durante questa estate hanno intasato i social con le loro foto.

I due sono felici e super innamorati, ma ecco che spunta un dettaglio che lascia molti dubbi sulla bella Rodríguez. Scopriamo insieme cosa è accaduto

Belen Rodríguez adesso è a Milano in compagnia del suo fidanzato Stefano De Martino e dei suoi due figli Santiago e Luna Marì.

Il primo lo ha avuto grazie alla sua fiamma attuale, mentre la seconda è nata dalla storia d’amore con Antonino Spinalbese.

La modella si trova dal parrucchiere e decide di rispondere a qualche domanda sul suo profilo Instagram, mentre il ritorno di fiamma scatena il web.

Prima fra tutti, Belen ha risposto a qualche utente che ha trovata inopportuna la presenza costante di sua mamma nella vita della modella.

“Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu” replica la Rodríguez.

Poi c’è un utente che prova a fare il simpatico e tira una frecciatina alla vippona. “Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato” scrive l’hater dopo aver visto la foto della modella con il suo hair-stylist.

“Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole” replica la modella con fare spontaneo e non cascando nella provocazione.

Altri fan più gentili, invece, trovano che la modella sia diventata ancora più bella e pensano che il ritorno con Stefano De Martino le abbia fatto proprio bene.

Belen risponde contenta e d’accordo: “L’amore ti fa brillare!“.

E’ proprio questo dettaglio che ha fatto esplodere i fan. Tutti hanno notato che tra Belen e il ballerino è tornato proprio il sereno. Si mostrano innamorati e felici e la famiglia è finalmente riunita, mentre emerge il triste scenario.

Per questo motivo alcuni si domandano se la modella sia nuovamente in dolce attesa e Belen risponde categorica: “No“.

Nessun nuovo bambino in vista per la bella Rodríguez. Il dettaglio lascia ben sperare, ma Belen adesso ha altro a cui pensare. Non è detto, però, che prima o poi non arrivi un altro neonato in un prossimo futuro