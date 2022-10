La delusione di Meghan Markle: “Mi facevano sembrare una stupida”

Meghan Markle si è sfogata nel corso del suo ultimo podcast. L’ex attrice statunitense ha parlato di un episodio che ha segnato la sua vita

Meghan Markle è uno dei personaggi più chiacchierati della Royal Family. L’ex stella di Hollywood è stata molto amata dal popolo britannico durante i suoi primi anni di fidanzamento con il Principe Harry. Negli ultimi anni, però, la situazione è decisamente cambiata e Meghan non sembra più riscuotere il successo degli anni d’oro. L’episodio che ha cambiato la sua vita è la ‘Megxit’.

È in questo modo, infatti, che gli inglesi definiscono l’addio di Harry e Meghan alla Gran Bretagna, sottolineando quanto la bilancia penda maggiormente dalla parte dell’ex attrice statunitense, oggi residente in California insieme a suo marito e al resto della sua famiglia. Nel corso del suo ultimo podcast, la Markle ha parlato di alcuni avvenimenti del passato che hanno cambiato la sua vita.

Meghan Markle e il ricordo della ‘ragazza valigetta’

Nell’ultimo episodio del suo podcast, Meghan Markle ha chiacchierato a lungo con Paris Hilton, con la quale ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Nonostante sia arrivata al successo grazie alla serie televisiva Suits, la moglie di Harry ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive anche negli anni precedenti. In una di queste era la “ragazza valigetta”.

Ecco le parole della Duchessa di Sussex: “Facevo la ragazza valigetta, ero molto giovane, in quel momento contava soltanto la mia bellezza e ci davano addirittura dei voucher per acquistare degli abbronzanti spray”. Meghan ha partecipato al programma televisivo Deal or No Deal (la versione statunitense di Affari tuoi) e aveva il compito di tenere una valigetta tra le mani. Ecco il perché di quel nomignolo.

Era il 2006, Meghan aveva studiato recitazione ma non aveva ancora avuto delle parti importanti. La necessità di pagare le bollette la obbligò ad accettare quel ruolo, nonostante si sentisse umiliata: “Quel lavoro non mi faceva sentire intelligente, eravamo tutte lì per l’aspetto fisico e non per il nostro cervello”. A distanza di oltre quindici anni, la duchessa ha decisamente cambiato registro e oggi si occupa (anche) di iniziative umanitarie.