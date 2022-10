Questi segni sono proprio sfortunati a lavoro. Ce l’hanno tutti con loro

Alcuni segni dello zodiaco non riescono ad emergere a lavoro perché sono troppo sfortunati. Ecco la classifica, pensi di salire sul podio?

A volte serve un po’ di buona sorte per portare a termine un progetto o per realizzarsi. Purtroppo può succedere che arrivi un imprevisto e che i tuoi piani vengano completamente stravolti da un evento inaspettato. Cosa fare in questi casi? Purtroppo non c’è molto che tu possa fare, se non rimboccarti le maniche e ripartire da zero, senza demoralizzarti e senza farti prendere dalla tristezza.

Le delusioni fanno parte della vita, molte persone si vedono scavalcate da gente senza alcun tipo di capacità, ma a volte bisogna accettare questo verdetto. Tre segni zodiacali sono piuttosto sfortunati in ambito professionale. Questi segni si impegnano molto ma poi c’è sempre qualcosa che rovina i loro progetti. Vuoi conoscere la classifica dei segni zodiacali più sfortunati a lavoro? Scorri il testo verso il basso e scopri se il tuo segno si trova sul podio.

I segni più sfortunati a lavoro: il podio

Gemelli: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non ama porsi dei limiti, anche se a volte esagera. Quando arriva il momento di fermarsi, è giusto farlo, altrimenti sono guai. Ed è proprio ciò che succede a chi è nato sotto questo segno in ambito lavorativo. Avere grandi ambizioni è bello ma forse è meglio salire un gradino per volta, altrimenti si rischia una rovinosa caduta.

Vergine: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco difficilmente saranno presenti nella classifica dei segni più fortunati a lavoro in futuro. La Vergine ci mette tanto impegno ma non sempre viene ripagata, forse perché non è in grado di evidenziare al meglio i propri sforzi. Le pubbliche relazioni sono importanti, non dimenticarlo!

Ariete: il primato va al segno dell’Ariete. Questo segno occupa meritatamente il gradino più alto del podio perché attira la sfortuna, almeno quando si trova a lavoro. L’Ariete non ha peli sulla lingua, spesso parla troppo e, a volte, a sproposito. Non c’è bisogno di dire al capo che la sua cravatta fa schifo, meglio un sorriso accomodante. Quando arriverà il momento giusto, se ne ricorderà.