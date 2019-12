Recensione: Must, l’importanza di una UI

Must è un’app alternativa a TV Time che permette di avere tutti i film e serie tv sotto controllo.

Conoscete TV Time? Quest’applicazione purtroppo è stata aggiornata ed è diventata pesante e poco user friendly, tant’è che molte della sue funzionalità o sono scomparse, o sono nascoste in sottomenu, insomma per me è bocciata! Quindi sono andato alla ricerca di altre applicazioni che mi permettessero di fare la stessa cosa ma con una grafica più accattivante, e ho trovato Must.

Quest’applicazione permette di fare le stesse identiche cose di TV Time ma con una grafica nettamente più semplice, intuitiva e perfetta per lo stile di iOS. Sono presenti tutti film, vecchi, nuovi e in uscita, quest’ultimi sono nella prima schermata in modo da poter essere aggiunti semplicemente alla lista desideri.

Ho fatto scaricare quest’applicazione anche ai miei amici e ogni volta che finiamo di vedere un film scatta la domanda “Che voto gli diamo?” e di conseguenza si continua a discutere del film, delle cose che ci sono piaciute e delle cose che, invece, ci hanno fatto storcere il naso, fino ad arrivare ad un voto finale (quasi mai unanime). Cosa non di poco conto è la possibilità di condividere la locandina con il proprio voto nelle storie di Instagram, lo faccio praticamente ogni volta che finisco una serie o un film.

In aggiunta, ecco due chicche che rendono questa applicazione un must (capito il gioco di parole):

é possibile creare un confronto con i propri amici per vedere l’affinità , in base ai voti dati ad un film in comune e ai film visti;

, in base ai voti dati ad un film in comune e ai film visti; le liste di film e serie tv sono etichettate con le emoticon, e ciò dona un tocco molto più fresco e giovane a tutta l’applicazione.

Per concludere, Must è un esempio lampante di quanto l’interfaccia grafica sia una parte fondamentale dello sviluppo di un’app perché l’utente finale valuterà principalmente quella e poi tutte le sue funzionalità.

Must è disponibile su App Store e Google Play.