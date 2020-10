Come tutti i giorni la Protezione Civile ha diramato il bollettino dei nuovi positivi registrati in Italia. Il confronto con gli altri Paesi europei è pesante



Le notizie dall’Europa non sono incoraggianti. La Francia sembra a poche ora da un nuovo lockdown, il Belgio ha raggiunto il record di nuovi contagi, come la Germania, è stato costretto a richiamare in servizio i medici positivi al covid. In questo contesto con il nuovo Dpcm entrato in vigore da poche ore in Italia, il Governo spera di riuscire ad ostacolare il trend di contagi che in questo periodo ha ripreso a salire.

Rispetto al bollettino del 27 ottobre oggi si registra un deciso balzo dei contagi da Coronavirus in Italia: 24.991 casi nelle ultime 24 ore e 205 morti. Aumenta il numero dei tamponi, 198.952 nelle ultime 24 ore, come comunica il ministero della Salute. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi, 3.416, sono stati in aumento rispetto a ieri.

Covid-19, il bollettino di oggi mercoledì 28 ottobre: i morti ed i nuovi contagi

Tamponi: 198.952

Totale casi: 24.991

Dimessi/Guariti: 3416

Ricoverati: 1.026, di cui 125 in Terapia Intensiva

Morti: 205

Covid-19, Il bollettino di mercoledì 28 ottobre regione per regione

Questo il dato complessivo regione per regione:

in aggiornamento