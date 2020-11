La Campania assume 450 medici per fronteggiare l’emergenza Covid: la regione ha realizzato uno spot per richiamare nuove forze negli ospedali

La Campania è alla ricerca di nuovi medici per fronteggiare l’emergenza Covid: è partito il bando della regione del presidente De Luca per le assunzioni. Oltre alle misure e alle restrizioni per la “zona rossa”, per contrastare l’emergenza serve per prima cosa la “mano d’opera”. Ecco il perché dell’esigenza di assumere un vero e proprio “esercito” di camici bianchi. Medici volontari specializzati per ridare fiato a un sistema in crisi. L’annuncio è arrivato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia: “E’ online sul sito della protezione civile il bando per l’individuazione di 450 medici volontari da destinare alla Regione Campania per la gestione dell’emergenza Covid”, ha spiegato il ministro.

Che cazzo di paura lo spot per la task force in Campania dio santissimo — Federica Sofficini (@FedeObliqua) November 16, 2020

Regione Campania, un video per assumere 450 nuovi medici

Il bando prevede il reclutamento di 150 specializzati in Anestesia e Rianimazione, 100 specializzati in Malattie Infettive, 100 specializzati in Malattie dell’Apparato Respiratorio e 100 specializzati Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza. Tutti i dottori saranno inviati a lavorare in Campania, e ogni spesa sarà a carico dello Stato. Per il reclutamento la Regione Campania ha anche realizzato uno spot. I dettagli dei contratti dei nuovi medici prevedono un’assunzione sotto forma di lavoro autonomo, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Gli assunti guadagneranno 45 euro lordi (tasse comprese) per ogni ora di lavoro. Non si potrà lavorare per più di 42 ore settimanali. Per i medici residenti fuori dalla Campania sarà fornito un rimborso “forfettairo” per un massimo di 1.000 euro al mese per le spese di vitto, alloggio e viaggi.

