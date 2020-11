Ti succede ogni mattina o quasi, non importa quale sia la stagione: ti svegli con il naso chiuso. Ma perché succede? Ecco il motivo.

No, per fortuna non è sintomo di Covid-19 o di qualche raffreddore che ti colpisce temporaneamente e solo durante la notte.

Ogni mattina, però, ti capita di svegliarti con il naso tappato, le narici tappate ed una sensazione strana.

Spesso, dopo aver fatto colazione, ti sei già dimenticato del problema che si risolve da solo ed in poco tempo.

Ecco perché ti devi… soffiare il naso tutte le mattine!

Ecco perché ti svegli la mattina con il naso chiuso

Facciamo una premessa importante: svegliarsi con il naso tappato capita veramente a tutti!

Soprattutto in questo periodo sconcertante, dove la minaccia del Coronavirus è sempre presente, svegliarsi con il naso chiuso, però, può fare veramente paura.

Per fortuna abbiamo delle buone notizie: quando la mattina ci svegliamo con il naso tappato non si tratta di un raffreddore estemporaneo!

Molto spesso, infatti, ci alziamo dal letto con la sensazione che qualcosa non va: non importa quale sia la stagione anche se, ovviamente, in inverno la sensazione è più frequente.

Cosa succede al tuo naso durante la notte? E perché ti sembra sempre di essere sul punto di raffreddarti?

La risposta ti sembrerà incredibile eppure è realtà: il naso chiuso al mattino rappresenta una forma di allergia.

Ogni giorno veniamo sottoposti a tantissimi agenti patogeni (il polline, la polvere, gli stessi batteri e virus) ed il nostro corpo lavora costantemente per “respingerli”.

Proprio per questo motivo, l’utilizzo della mascherina nella lotta al Covid-19 è così importante! Si tratta di uno strumento in più che impedisce ai batteri di raggiungere le vie respiratorie che sono quelle dalle quali è più “semplice” accedere al nostro organismo.

Sappiamo bene che la mascherina è scomoda e può creare problemi: qui trovi la soluzione al dolore dietro le orecchie o come puoi risolvere il problema delle lenti che si appannano.

Di certo, però, non possiamo dormire con la mascherina sul volto e tenerla anche di notte!

Ma cosa succede nel nostro letto durante la notte?

Semplicemente che tutti gli allergeni (gli agenti responsabili e scatenanti di questa particolare forma di allergia) hanno tempo e modo per concentrarsi su… di te!

Il letto, infatti, può raccogliere (e diffondere) tantissimi di questi elementi e, visto che stai dormendo, il tuo corpo fatica a reagire prontamente.

Per questo motivo lenzuola e federe dei cuscini andrebbero cambiate e lavate spesso ed è importante dormire in un ambiente sano, arioso e privo di “impedimenti”.

Quali sono i maggiori responsabili del naso tappato al mattino e cosa puoi fare a riguardo?

Ecco una lista dei responsabili del tuo naso chiuso e qualche piccolo suggerimento per cercare di migliorare la situazione!

fumo di sigaretta : dovrebbe essere inutile dirlo ma meglio ribadire. Vietato, assolutamente vietato, fumare in camera ! Il fumo, ovviamente, fa male e non aiuta quando si tratta di infezioni respiratorie e problemi legati al naso ed alla bocca.

Se proprio non potete esimervi dal fumare le sigarette, ricordate: mai, mai e poi mai fumare in camera da letto.

Oltre a pulire e spolverare costantemente, meglio fare attenzione a come abbiamo scelto di posizionare il nostro letto! Cercate di dormire senza “impedimenti” posizionati sopra la testiera: via a mensola, quadri, mobili o lampade particolarmente ingombranti .

Sopra il vostro letto non dovrebbe esserci nulla!

Niente di grave, per fortuna, ma abbastanza da peggiorare la vostra condizione! Date un’occhiata alla composizione del prodotto che usate e, in caso, fate qualche tentativo per vedere se la situazione migliora.

Se avete paura di aver contratto il Covid-19, ecco tutti i metodi per distinguere un raffreddore comune dal Coronavirus.

E ricordate, poi, che potete sempre provare il metodo dell’acqua sale e bicarbonato per curare il raffreddore!