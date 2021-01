Wanda Nara si leva la maglietta: la scollatura fa perdere la testa ai fan – FOTO

Wanda Nara ha mandato in tilt Instagram, scegliendo di levare via la maglietta e di mostrare la sua generosa scollatura ai fan, che hanno apprezzato e non poco l’ultimo scatto pubblicato in rete.

Wanda Nara è senza dubbio uno dei personaggi più popolari del momento. Sicuramente con il suo successo c’entra la sua passione per il make up, di cui ha fatto anche un lavoro, e le continue apparizioni sul piccolo schermo, quando è stata scelta dai conduttori più famosi per ricoprire il ruolo di opinionista.

Oltre a questo, sembra quasi impossibile da negare, ma ciò che ha colpito i suoi fedeli sostenitori è stata anche la sua bellezza e le sue generose forme. Forme che mostra non di rado sul suo profilo Instagram, apparendo negli scatti postati più sensuale che mai e pronta a catturare l’attenzione degli utenti della rete.

Ne è un esempio l’ultima foto pubblicata sul noto social network, dove Wanda Icardi ha deciso di levarsi la maglietta, in un momento di relax, mostrando la sua scollatura da paura.

Wanda Nara strega i fan: la scollatura è da togliere il fiato

Wanda Nara ha deciso di trascorrere qualche momento all’insegna del relax. In modo tale da iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile. Per questo motivo ha scelto di posare una crema rilassante sul suo viso, per eliminare i segni della stanchezza, e di levarsi la maglia per stare al massimo della comodità.

Il suo spontaneo gesto è stato apprezzato e non poco dal popolo della rete, che rimane sempre senza fiato di fronte alle sue foto, ha avuto modo di poter ammirare il suo generoso decolltè, che è stato contento, per quanto possibile, all’interno di un reggiseno arancio pastello.

I fan sono rimasti stregati dalla moglie di Mauro Icardi. Anche se non hanno avuto modo di poterglielo comunicare, in quanto Wanda ha scelto di limitare i commenti sul suo profilo Instagram.

Nonostante non abbiano avuto modo di poterglielo i dire, i fan sono rimasti folgorati dalla sua bellezza, sperando che anche durante il corso di questo 2021 la loro beniamina possa continuare a deliziarli con certi scatti.