Stasera il settimo appuntamento con “C’è posta per te”. Sui social della trasmissione è stato svelato un graditissimo ospite della puntata di oggi

Siamo arrivati di nuovo alla fine della nostra settimana e, visto anche il coprifuoco e le limitazioni imposte dal Covid, sicuramente stasera ci ritroveremo davanti alla nostra televisione per passare alcune ore di relax e spensieratezza.

Il sabato sera su Canale 5 c’è uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico italiano, ovvero lo show di Maria De Filippi “C’è posta per te”, in cui la nota conduttrice racconta storie emozionanti coinvolgendo sia persone comuni sia ospiti davvero amati da casa. Stasera andrà in onda la settima puntata del programma, che già ha visto moltissimi artisti e sportivi raccontare le proprie storie.

Qualche settimana fa, ad esempio, abbiamo visto ed ascoltato la storia riguardante Nicolò Zaniolo. La settimana successiva è stato il turno del bomber della Lazio Ciro Immobile, fino ad arrivare alle puntate più recenti che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di Paolo Bonolis e Can Yaman, al centro del gossip per la sua storia con Diletta Leotta. E anche stasera gli ospiti annunciati sono di altissimo livello.

C’è posta per te, gli ospiti della puntata del 20 febbraio

Il primo ospite della puntata del 20 febbraio sarà Stefano De Martino. Artista, ballerino e anche presentatore del programma in onda sulla Rai “Stasera tutto è possibile”, Stefano deve la sua fortuna proprio a Maria De Filippi che lo lanciò al grande pubblico quando partecipò, in veste proprio di ballerino, al programma “Amici”. Ora è un artista poliedrico affermatissimo, e chissà se non ci rivelerà qualche altro piccolo gossip sulla sua storia ormai terminata con Belen Rodriguez, che nel frattempo è di nuovo incinta.

Ma il clou della puntata ci sarà successivamente, quando in studio entrerà Renato Zero. Sì, sarà proprio il celebre cantante l’ospite d’onore della puntata di stasera di “C’è posta per te”. Chissà quanti sorcini e sorcine saranno in attesa di vedere quale sarà la storia che lo riguarderà.