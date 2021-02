Lolita Lobosco, grande successo per la nuova fiction di Rai 1. Luisa Ranieri sbanca l’Auditel: oltre 7.5 milioni di spettatori al debutto

Uno straordinario successo per la prima puntata di Lolita Lobosco, la nuova fiction di Rai 1. La nuova serie tv con protagonista Luisa Ranieri ha sbancato l’auditel della domenica, con un clamoroso 31.8% di share e una media di ben 7.535.000 telespettatori con picchi di 8.500.000 telespettatori.

Un grandissimo successo per la nuova fiction a tema poliziesco. Evidentemente il pubblico italiano non è ancora sazio di commissariati e indagini, e quindi ben venga Lolita Lobosco, che il regista Luca Miniero ha raccontato a questa intervista. Senza dubbio, merito del successo della prima puntata è anche della bravura della protagonista, l’affascinante Luisa Ranieri.

Un vero e proprio trionfo di ascolti e una grande soddisfazione per la prima rete del servizio pubblico, che si prepara a sbancare ancora con Sanremo, e intanto si gode il successo di fiction di qualità e molto apprezzate. Lolita Lobosco ha fatto meglio anche di Mina Settembre, un altro grandissimo successo. La nuova fiction ha sfiorato gli ascolti record di “Doc, nelle tue mani”, che resta la serie di maggior successo della scorsa stagione.

E Luisa Ranieri seppellisce i rivali a colpi di ascolti record: Che Tempo che Fa con 2.414.000 telespettatori (share al 9,15%), e Non è La D’Urso, ferma ai 2.022.000 (share al 12,2%). Una sonora mazzata per Canale 5, che ora punterà alle serate del GF Vip (lunedì e venerdì) per provare a recuperare terreno.