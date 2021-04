La morte del principe Filippo farà tornare in patria Harry e la sua consorte, Meghan Markle? Ecco cosa dicono le indiscrezioni.

Che il principe Filippo avrebbe potuto lasciarci era, purtroppo, una considerazione che in molti avevano già fatto. Dopotutto a 99 anni, con una pandemia in corso ed una infezione che lo aveva costretto in ospedale per due mesi, la possibilità che il principe di Edimburgo non arrivasse a vedere l’alba dei suoi 100 anni era concreta.

Oggi, dopo l’annuncio della sua dipartita, in molti si chiedono cosa faranno Harry e Meghan: ecco che cosa sappiamo.

Morte del Principe Filippo: la reazione di Harry e Meghan

La morte del Principe Filippo, avvenuta stamattina e annunciata dalla Famiglia Reale poche ore fa, ha riacceso i riflettori sulla questione riguardante Harry e Meghan.

I due, infatti, non sono ancora rientrati nel Regno Unito dopo la loro “Megxit” avvenuta a Marzo dell’anno scorso.

L’annuncio di voler rinunciare ai titoli e privilegi reali, infatti, ha causato un bel putiferio: se sembrava che ci fosse terreno per riconciliarsi, però, ci ha pensato l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey per cambiare completamente le carte in tavola.

Dalle accuse di razzismo passando per le rivelazioni sulle pressioni fatte a Meghan, l’intervista non ha rappresentato la pagina migliore della storia della monarchia inglese.

Sebbene i reali abbiano deciso di designare un responsabile, di certo l’idea di far uscire l’intervista durante il periodo di degenza del principe Filippo non è piaciuta ai più.

Il consorte della regina aveva chiamato in ospedale suo figlio Carlo per parlare della questione: il futuro re era uscito decisamente provato dall’incontro.

Mentre il mondo esprime il suo dolore per la dipartita del consorte della regina Elisabetta, sui profili ufficiali dei Duchi del Sussex tutto tace. Su Twitter c’è stato un repost dell’annuncio ufficiale della morte, senza commenti, mentre la pagina Instagram tace completamente.

Un atteggiamento decisamente freddo, soprattutto se sommato al fatto che i due hanno voluto portare avanti e far uscire l’intervista anche mentre Filippo era in ospedale. Adesso, quindi, sono in molti a chiedersi che cosa faranno Harry e Meghan in vista del funerale del nonno di lui.

Le indiscrezioni al DailyMail: ecco cosa faranno i Duchi del Sussex

C’è chi specula già, sostenendo che Meghan si rifiuterà di partecipare additando come scusa il parto che dovrebbe essere imminente. Il DailyMail, però, riporta che alcune fonti molto vicine ad Harry sono sicure che il nipote farà ritorno in patria per il funerale del nonno.

“Harry farà assolutamente di tutto per tornare nel Regno Unito e stare con la sua famiglia. Non chiede niente di più di poter essere vicino alla famiglia e particolarmente a sua nonna durante questo momento così duro. Meghan è ovviamente incinta so dovrà prima sentire cosa le consiglieranno i dottori in merito alla sua sicurezza e se potrà viaggiare o meno ma penso che Harry andrà senza nessun problema”

Insomma, sembra proprio che Harry tornerà in patria per vedere la sua famiglia e confortare la nonna. Che questo rientro riuscirà ad appianare la situazione tra la Famiglia Reale e convincerlo a rivedere le sue posizioni? Non sappiamo certamente cosa aspettarci visti i tantissimi colpi di scena che hanno colpito la Royal Family in questi ultimi tempi.

Separato da Meghan e pieno di dolore per la morte del nonno, chissà se Harry deciderà di rimanere in Inghilterra per più tempo di quello che si prefiggeva?