Siamo arrivati all’epilogo finale della Serie B: stasera si decidono i playoff promozione, Venezia e Cittadella si giocano l’ultimo posto

Siamo arrivati a fine maggio e tutti i campionati sono ormai conclusi. A breve infatti cominceranno gli Europei di calcio e gli azzurri si sono già radunati in Sardegna agli ordini di Mancini.

Mentre in Serie A va in scena un clamoroso valzer di panchine, resta ancora da conoscere chi sarà la ventesima squadra a prendere parte al massimo campionato della prossima stagione. Già promosse Empoli e Salernitana, l’ultimo posto a disposizione per chi viene dalla Serie B se lo giocano Venezia e Cittadella.

Serie B, dove vedere in tv e in streaming Venezia-Cittadella

La finale di ritorno dei playoff si disputerà stasera allo stadio Pier Luigi Penzo sull’Isola di Sant’Elena. Si riparte dall’1-0 per il Venezia, che ha vinto in trasferta con la rete di Francesco Di Mariano e resta quindi la grande favorita per la promozione.

In caso di risultato in parità, infatti, sarà la squadra guidata da Paolo Zanetti a vincere visto il maggior numero di punti conquistati in campionato. Il Cittadella dovrà quindi portare a casa la vittoria con almeno due gol di scarto.

Il fischio d’inizio del match ci sarà alle 21.15, anche se inizialmente era stato programmato per le 21.30: il prefetto di Venezia ha chiesto l’anticipo per evitare che gli eventuali festeggiamenti si prolunghino troppo violando il coprifuoco. La partita infatti sarà a porte chiuse, ma è prevedibile che alcuni tifosi attendano il fischio finale per strada o nei pressi dello stadio.

La partita sarà trasmessa in diretta come sempre da DAZN, che fino a fine anno detiene i diritti della Serie B, ed eccezionalmente andrà anche in chiaro. Venezia-Cittadella andrà in onda su Rai 2 ed in streaming sulla piattaforma Raiplay.