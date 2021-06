Sei uno dei segni meno teneri dello zodiaco? Scopriamolo subito grazie alla nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Da quando sei piccolo detesti gli happy ending dove tutti finiscono per vivere insieme, innamorati, felici e contenti ed adori invece gli horror?

Ogni volta che, al liceo o all’università, una di quelle coppie che si giurava fedeltà eterna si “mollava” dopo anni di relazione esultavi?

Ma non sarà che sei uno dei segni zodiacali che non riesce proprio a prendere la vita con un cucchiaino di zucchero al mattino?

Scopriamolo insieme con la nostra classifica dell’oroscopo: meglio sapere se il nostro partner è un inguaribile tenerone (mentre noi… no!).

I segni meno teneri dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Cioccolatini, mazzo di fiori, una foto di voi due in una cornice a forma di cuore: sei pronto per andare al tuo primo appuntamento, questa sera!

Ehm, no aspetta: primo appuntamento? Una foto di voi due? Cornice a forma di cuore? Ci rimangiamo tutto, stavamo scherzando, dai!

Ok, facciamo un passo indietro: non è che sei uno dei segni meno teneri dello zodiaco? Nessuno dice che tu sia cattivo o antipatico sia chiaro: diciamo solo che… non ti piace mostrare i tuoi sentimenti agli altri!

Essere teneri, infatti, è decisamente bello se… hai un partner altrettanto soft! Cosa fare se, invece, figuri al primo posto della classifica dei segni zodiacali meno teneri mentre il tuo partner è… un vero cucciolone?

Scopriamo subito che cosa succede a e come ragionano i segni meno teneri di tutto lo zodiaco!

Capricorno: quinto posto

Far vedere che hai dei sentimenti? Ancora peggio: far vedere che i tuoi sentimenti non riguardano solo il successo lavorativo o il duro lavoro?

Non scherziamo: se sei un vero Capricorno (e non c’è dubbio che tu lo sia), i tuoi sentimenti non sono proprio contemplati.

Sei un duro: non ti commuovi, non parli dei tuoi problemi e non hai paura di niente e di nessuno. Caro Capricorno, potresti essere meno tenero di così? (Ci auguriamo di no, ovviamente. E poi, diciamoci la verità: sei capace di essere un vero cucciolone quando incontri la persona giusta!).

Vergine: quarto posto

Già al quarto posto della nostra classifica finiamo per “inciampare” nei nati sotto il segno della Vergine.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, fa sicuramente parte dei segni meno teneri di tutto lo zodiaco: la Vergine non ha proprio intenzione di passare per un “cucciolone“!

Quello che interessa ai nati sotto il segno della Vergine, infatti, è riuscire ad affermarsi, sia sul lavoro che nella loro vita personale.

Hanno poca pazienza per i bisogni degli altri e tendono ad evitare di interessarsi delle vite dei partner: insomma, sono veramente poco teneri!

Gemelli: terzo posto

Ah, cercavate dell’affetto dal segno dei Gemelli? Ci dispiace per voi, sarà un’impresa decisamente difficile!

I nati sotto questo segno, infatti, possono essere veramente poco teneri e si impegnano per far sì che gli altri non contino su di loro.

Sia chiaro: i nati sotto il segno dei Gemelli possono essere degli amici fantastici, dei partner meravigliosi o anche dei conoscenti con cui vivere un’avventura per una sera.

Il troppo contatto, però, finisce per infastidirli tanto che spesso devono aprire la loro valvola di sfogo: spariscono, cambiano città ed amicizie, fanno un vero e proprio giro a 360 gradi.

La tenerezza, in tutti questi sconvolgimenti, è ben poco valutata: i Gemelli faranno sempre e solo quello che è meglio… per loro!

Bilancia: secondo posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero avervi ingannato: nonostante una “facciata” sempre allegra e propositiva, i nati sotto questo segno non sono per niente teneri!

Se una Bilancia vi ha preso in antipatia, potete star certi che farà di tutto per farvelo capire… sempre senza fare accuse dirette, però!

I nati sotto il segno della Bilancia non sono assolutamente teneri: possono ribaltare ogni situazione, semplicemente facendo leva sui loro rapporti con gli altri.

La Bilancia può essere molto spietata, dura ed anche mettere chi la conosce in posizioni molto difficili: impossibile (o quasi) rendersi conto dei suoi piani prima che li abbia portati a termine!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni meno teneri dello zodiaco

Al primo posto di questa classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Insomma, diciamoci la verità: non è proprio una sorpresa trovare i nati sotto il segno dello Scorpione al primo posto della classifica dei segni meno teneri dello zodiaco!

Questo è un segno che ha fatto della durezza la sua corazza e che difficilmente mostra i suoi sentimenti o addirittura interesse per le condizioni degli altri.

Per questo motivo, quindi, le persone che si trovano a vivere a stretto contatto con lo Scorpione finiscono per rimanere decisamente stupite dai suoi atti di gentilezza… quando ce ne sono!

Lo Scorpione è un segno veramente poco tenero che considera sentimenti, romanticismi e gesti d’affetto come delle vere e proprie “scemenze“.

Quando riuscirete a conquistarlo, però, potrebbe sorprendervi (ma non sempre: noi vi abbiamo avvertito!).