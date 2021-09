Adriana Volpe pronta per il Grande Fratello Vip, ma per lei arriva una terribile e inaspettata accusa: costretta a cancellare il post

Anche Adriana Volpe freme per il suo debutto come opinionista al Grande Fratello Vip. La simpatica conduttrice ha già avuto l’esperienza di partecipare al reality di Canale 5 (stasera in onda la prima puntata), ma stavolta sarà in studio a sindacare sulla sua poltroncina.

Inevitabilmente, il suo compito sarà aizzare i concorrenti e alimentare le polemiche laddove sarà possibile. Tuttavia, la prima con cui ha dovuto fare i conti riguarda lei stessa. E si tratta di una sorta di polemica “familiare”, visto che l’ex marito l’ha duramente contestata sui social. Attacco pubblico, quindi, che ha infastidito non poco l’ex valletta de “i Fatti Vostri”. Sostanzialmente, sotto al post che pubblicizza la prima puntata del Grande Fratello Vip, il buon Parli ha ben pensato di riempire la colonna dei commenti di interventi abbastanza sconclusionati e offese di vario tipo.

Grande Fratello, Adriana Volpe: fiume di odio sotto al suo post: ha preso subito una decisione

Francamente non si capisce bene il movente, visto che la Volpe non ha fatto altro che pubblicare la foto tratta dallo spot del reality. Evidentemente all’ex marito della soubrette la nuova esperienza lavorativa non va a genio. Eppure il tono delle frasi è francamente difficile da capire: “Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni… Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa – scrive Parli – nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?”.

Il riferimento dovrebbe essere alla figlia Gisele, ma non è chiaro. Per la verità, non c’è la garanzia che si tratti proprio di lui, ma non ci sono segnali di un profilo fake. Adriana Volpe non ha potuto far altro che cancellare il post, visto che ormai era stato “inquinato” a sufficienza dai messaggi del (presunto) ex marito.