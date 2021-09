Sonia Bruganelli, volano stracci con il concorrente del Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli arriva in tv con un debutto imperdibile: volano stracci con il personaggio più criticato di sempre, ecco i motivi!

Sonia Bruganelli, è la moglie del mitico Paolo Bonolis, ma non solo. E’ la fondatrice di la famosa agenzia di scouting sdl2005, ed ha un certo successo in fattore di vip, perché? Ne sa una più del diavolo, e già mette in gioco la sua esperienza per tenere a bada il vip.

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 2021 insieme alla collega Adriana Volpe. Le due sono dei volti noti per la tv, ma non allo stesso modo. Perché la Bruganelli non è mai comparsa come adesso in televisione, è sempre rimasta un po’ ai margini.

Il motivo? E’ una bravissima imprenditrice. Dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione ha fondato il marchio Happiness legato al noto programma del marito Avanti un altro, ma ha anche un brand di vestiti per bambine chiamato come le sue figlie, Adele Virgi.

Insomma, una grande mente che sicuramente saprà dare il giusto contributo al programma. Infatti, ha fondato anche l’agenzia di scouting sdl2005, che appunto si occupa di trovare i personaggi per i programmi del marito.

Insomma, una grande conquista per Alfonso Signorini, il quale però ha ricevuto delle proposte assurde per questa nuova edizione, incredibile, da non crederci quanto richiesto per partecipare!

La bomba però è scoppiata a causa della affermazioni del vip già al patibolo, il motivo? Ha detto la sua dimostrando scatenando la pronta reazione della Bruganelli!



Sonia Bruganelli attacca vip già al patibolo

Già volano scintille tra i personaggi della nuova edizione, ancora prima di iniziare! I social possono essere un ottimo mezzo per sponsorizzarsi in vista del debutto su Canale 5, il problema è quando però se ne fa un cattivo uso. Il motivo? Una pessima figura per Tommaso Eletti contro la Bruganelli!

Tutto inizia quando durante la diretta dell’ex fidanzato di Temptation Island, concorrente di quest’anno con la ormai ex Valentina Augusti Nulli, risponde ad una lecita domanda. La richiesta in questione riguardava cosa pensasse delle opinioniste di quest’anno, dato che sono nuove nel programma e perché sono molto importanti per l’influenza che hanno sul pubblico rispetto i personaggi. E’ la sua risposta a scatenare la furiosa polemica social.

Risponde, ammettendo di farlo con sincerità, che non le conosce! L’affermazione non è piaciuta per niente a Sonia tanto che ha iniziato a sbeffeggiarlo, perché il concorrente già si sente un vip arrivato!

Volano stracci ancora prima di iniziare, saranno nemici oppure impareranno a piacersi durante il percorso? Staremo a vedere!