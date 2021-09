Scopriamo subito se sei uno dei segni più bonari dello zodiaco: meglio saperlo per evitare che gli altri se ne approfittino, no?

Se cercate su Internet la definizione di bonario, vi uscirà quasi certamente questa frase: “Di natura mite e affabile, pronto a considerare gli errori altrui con umanità e comprensione“.

Ovviamente, questa ci sembra una caratteristica fantastica non è vero?

Di certo essere una persona bonaria, infatti, è qualcosa di positivo, non trovi? Visto che stelle e pianeti possono prepararci una classifica accurata a riguardo, abbiamo pensato che fosse il caso di svelare le prime cinque posizioni.

Adesso saprai chi sono le persone che saranno sempre in grado di perdonarti e anche se tu sei in classifica: dobbiamo solo sperare che nessuno se ne approfitti!

I segni più bonari dello zodiaco: non è che ci sei tu nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Conosci qualcuno che definiresti, senza esitazioni, bonario e gentile?

La classifica dell’oroscopo di oggi, ci aiuterà ad individuare questo persone grazie semplicemente alle prime cinque posizioni.

Non sei curioso di scoprire quali sono i segni che perdonano con il sorriso sulle labbra, senza fallo ed ad ogni occasione?

Ovviamente, possiamo dirlo: tutti vorremmo sapere chi sono queste persone anche se… non vorremmo di certo approfittarci di loro!

Se non hai intenzione, quindi, di avvicinarti ad uno di questi cinque segni, comportarti il peggio possibile e poi non farti mai più sentire, allora puoi leggere la classifica dell’oroscopo di oggi.

Ricordati: dopotutto in classifica potresti esserci anche tu e risultare come uno dei segni zodiacali più bonari dell’oroscopo.

Vorresti che qualcuno ti facesse uno sgarbo solo per, poi, aspettarsi il tuo perdono? Di certo la risposta è no, vero? Allora scopriamo insieme la classifica: e niente giochi strani!

Leone: quinto posto

Va bene, va bene: lo sappiamo che è assurdo che il Leone si trovi nella classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali più bonari.

Eppure è proprio così: i Leone sono tra le persone (ed i segni) più gentili e capaci di perdonare di tutto lo zodiaco!

Certo, ovviamente li abbiamo messi al quinto posto e non al primo: meglio non farli arrabbiare troppo, ok?

Il Leone, però, è veramente uno di quei segni che lascia sempre, invariabilmente e a tutti, un’altra possibilità agli altri. Perdona, accoglie nuovamente a braccia aperte e molto difficilmente taglia per sempre i rapporti!

Scorpione: quarto posto

Come? Un’altra sorpresa? I nati sotto il segno dello Scorpione sono tra le persone più bonarie dello zodiaco?

Effettivamente sì, anche in questo caso dobbiamo ammetterlo: lo Scorpione ci stupisce tantissimo!

I nati sotto questo segno, forse proprio perché sanno quanto possono essere “cattivi” una volta che si sono arrabbiati, sono sempre pronti al perdono.

Non fanno altro che cercare un modo per ritornare amici con voi, magari dopo aver esagerato o dopo che voi avete esagerato con loro.

Nascondono le loro ferite ed i loro sentimenti e mandano già anche dei rospi veramente grandi: ma perdonano, bonariamente, quasi sempre.

Toro: terzo posto

Il Toro è un segno che, a dispetto del suo modo di fare e della facilità con cui si “infiamma”, non riesce mai a tenere il muso per molto tempo.

Diciamoci la verità: litigare con il Toro è quasi impossibile. Se ci siete riusciti vuol dire che vi siete proprio impegnati a riguardo: come vi è venuto in mente?

Il Toro, infatti, è un segno decisamente bonario: anche quando succede qualcosa che lo irrita, si prende il suo tempo per smettere di essere arrabbiato.

Di solito, questo metodo, funziona al 100%! Il Toro, infatti, è una persona capace di perdonare e di perdonare davvero. Si lascia alle spalle qualsiasi problema ed è sempre gentile anche con chi non è più il suo migliore amico. Tutti hanno sempre una chance con il Toro: peccato che spesso finiscano per esaurire anche le ultime, a forza di provare e riprovare!

Pesci: secondo posto

C’è qualcuno capace di perdonare più dei nati sotto il segno dei Pesci? Ovviamente la risposta è sì, visto che sono “solo” al secondo posto della nostra classifica dei segni più bonari dello zodiaco!

Va bene, diciamo che dopotutto è un ottimo risultato: i Pesci sono veramente persone gentili e bonarie!

Con loro, infatti, spesso sembra di non riuscire mai ad arrivare “al punto”. Sono estremamente riservati, gelosi di sé stessi e dei propri sentimenti, veramente imperscrutabili. Grazie a questo loro atteggiamento, quindi, i Pesci sono decisamente “protetti”. Da cosa? Ma semplicemente dalle brutture del mondo e degli altri!

I Pesci, infatti, non hanno bisogno di essere bonari (anche se possiamo assicurarvi che lo sono). Nessuno si avvicina tanto a loro da poterli ferire veramente e, quindi, per loro perdonare è veramente semplice. Non hanno bisogno di altro che dare una scrollata di spalle e tornare a pensare agli affari loro!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più bonari dello zodiaco

Ovviamente, potevamo aspettarcelo.

Chi se non il Sagittario, infatti, dovrebbe essere il rappresentate in Terra della bonarietà? Il Sagittario è uno di quei segni che non riesce proprio a capire perché o perché mai qualcuno dovrebbe litigare e discutere.

Nessun avvenimento gli sembra così sconvolgente da dover porre fine ad un rapporto per sempre!

Il Sagittario è una persona che ha veramente molto a cuore gli altri ed il suo rapporto con loro. Non solo non ha persone che detesta ma non ha neanche, e questo è veramente importante, persone che preferisce! Questo potrà sembrare strano o “crudele” agli altri e soprattutto a quelli che vorrebbero avere un rapporto speciale con il Sagittario.

Nella mente del Sagittario, però, una fidanzata od un fidanzato non vengono prima degli amici o dei parenti: non ci sono classifiche e, quindi, non ci sono neanche possibilità di delusioni cocenti!

Il Sagittario è uno dei segni zodiacali che, più di tutti, è capace di essere veramente bonario. Immaginiamolo come se fosse nato per essere un nonno: gentile, comprensivo, sempre pronto a perdonare, giustificare e regalare il proprio amore incondizionato.

Non potete farlo arrabbiare: ve lo promettiamo noi!