Aggressione choc per l’inviato di Striscia la Notizia: ferocia pura

Striscia La Notizia ha visto, purtroppo, ancora una volta uno dei suoi inviati subire una pericolosa aggressione: come sta ora Lui.

Striscia La Notizia da anni ormai si è posta lo scopo di portare luce e provare a risolvere i problemi che affliggono la nostra società. Per questo motivo è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. In quanto grazie ai suoi numerosi servizi è riuscita a risolvere casi che prima venivano semplicemente ignorati, ma che poi grazie alla giusta attenzione mediatica e prove inconfutabili sono riusciti ad essere risolti.

Purtroppo però facendo un lavoro come questo, in maniera inevitabile si corrono dei rischi molti alti e gli inviati dello storico tg satirico di canale 5 spesso, e non è esagerato dirlo, rischiano la pelle. E’ il caso di Vittorio Brumotti, l’inviato sulla bici, che nelle scorse ore è finito in ospedale a causa di una nuova aggressione, come riporta il portale Adnkronos.

Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia è stato aggredito durante la realizzazione di un nuovo servizio, in cui mostrava al pubblico del piccolo schermo una delle zone più malfamate e dedito allo spaccio del nostro paese.

Nuova aggressione per Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia: come sta ora

Vittorio Brumotti si trovava a San Bernardino di San Severo nel foggiano quando era intento, insieme alla troupe di canale 5, a girare un nuovo servizio per Striscia La Notizia per mostrare al pubblico del piccolo schermo di canale 5 una pericolosa zona di spaccio.

Purtroppo però, durante le riprese, è stato accerchiato e preso a pugni dagli stessi spacciatori, che hanno poi aggredito anche agli altri addetti ai lavori, facendo finire l’inviato dritto in ospedale dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni per un trauma facciale.

“La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà“ ha dichiarato l’inviato del noto TG satirico poco dopo aver subito l’ennesima aggressione. “Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado“ rassicura, affermando che nessuna aggressione mai al mondo riuscirà a fermarlo dal portare al termine la sua missione contro la criminalità e i venditori di morte.

“Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla” ha poi concluso Brumotti, lanciando il suo personale appello a tutti coloro che lo hanno seguito, e continueranno a farlo, e supportarlo durante il corso di questi anni.

Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia, nonostante tutto, sta bene e sicuramente ne uscirà più forte di prima da questa terribile esperienza.