Meghan Markle, il gesto internazionale che spiazza tutti

Meghan Markle è il vento delle novità che scatena la bufera al Windsor Castle. L’ultimo gesto della Duchessa del Sussex ha un certo peso, ecco di cosa si tratta e quali sono le sue conseguenze.

Meghan Markle continua a stare al centro dei riflettori, ma questa volta ci saranno delle conseguenze importanti sullo scenario Internazionale. La Duchessa del Sussex, moglie del Principe Harry e madre di Archie e Lilibet Diana, non è un tipo che si sottomette facilmente. Anzi, quando si tratta dei suoi ideali e delle idee che sostiene, è disposta a combattere fino alla fine, anche al costo di perdere la corona e nobiltà!

Meghan Markle non si smentisce mai, perché è sempre pronta a portare la rivoluzione a Palazzo Reale. Tra le novità, l’ultima ha lei come principale attrice in ballo, non più per un film o per uno sceneggiato, ma per delle conseguenze internazionali dalle quali si evince molto altro.

Non passa troppo tempo però, e la scena torna sulla Duchessa del Sussex. Questa volta ce la sta mettendo proprio tutta per raggiungere il suo obiettivo.

Meghan fa il gesto che sconvolge tutti: ecco perché

Meghan ha ben chiare le sue idee, specialmente ha le competenze per analizzare le situazioni che le stanno più a cuore. Grazie alla laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali conosce il peso dei valori e delle scelte in ambito politico, specialmente con i risvolti sociali che ne conseguono. Dopo l’ultimo clamoroso colpo di scena di lei e di Harry, ecco che non perde tempo. Il motivo? Agisce senza aver paura, soprattutto per la portata del gesto.

Meghan non è soltanto un membro della Royal Family, attrice e personaggio del mondo dello spettacolo. E’ anche, grazie agli studi sopra citati, un’attivista che crede fortemente nelle sue idee, specialmente quelle che le stanno a cuore.

E’ una madre, e sostiene tutte le mamme degli U.S.A. nella lotta a favore dell’aumento dei finanziamenti per queste ultime, che specialmente durante la pandemia stanno vivendo condizioni di miseria. Lei è una privilegiata, e proprio per questa sua posizione, vuole aiutare chi ha di bisogno.

Così, scrive una lettera ufficiale che invia direttamente al Congresso e alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, e al capogruppo della maggioranza Chuck Schumer, per chiedere ai Legislatori di agire in merito a ciò, favorendo cioè misure su congedi matrimoniali e permessi per malattia.

Il Congresso dovrebbe legiferare i disegno di legge che consente fino a 12 settimane di congedo per queste ragioni, perché gli Stati Uniti sono ancora tra quei pochi Paesi che non considerano queste motivazioni delle ragioni per non andare a lavoro.

La Duchessa verrà ascoltata? Restiamo aggiornati, perché ci saranno grandi conseguenze.