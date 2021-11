Quali sono i segni peggiori dello zodiaco? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni peggiori dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni peggiori dello zodiaco, quelli che non è detto che siano cattivi, ma si fanno apprezzare di meno dalle altre persone. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i peggiori segni dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque.

Ti potrebbe interessare anche – Test: scegli un numero e scopri cosa nasconde la tua personalità

I peggiori segni dello zodiaco

Gemelli: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una doppia personalità. Questo aspetto del loro carattere li rende ambigui. Capita molto spesso che una persona particolarmente legata ad un Gemelli finisca per odiarlo dopo un comportamento scorretto o dopo un cambiamento radicale di opinione. È dei segni peggiori dello zodiaco.

Capricorno: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono note per il proprio orgoglio. Si tratta di persone polemiche e sempre alla ricerca di inutili discussioni. Un Capricorno si sente a disagio quando frequenta qualcuno che non riesce a comprenderlo fino in fondo. In questi casi può anche perdere la pazienza.

Pesci: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco possono portare una discussione all’estremo, esagerando molto. Si tratta di persone imprevedibili, con un atteggiamento prepotente con chi non condivide le loro idee. Per questo motivo, spesso un Pesci resta solo e con pochi amici.

Cancro: le persone nate sotto questo segno sono considerate tra le peggiori dello zodiaco a causa del loro lato oscuro. Un Cancro sa essere gentile e romantico ma sa essere anche molto vendicativo quando viene ferito o quando non è di buon umore. In questi casi, è opportuno evitare chi è nato sotto questo segno zodiacale.

Sullo stesso argomento – Sei veramente protettivo? Scoprilo grazie alla classifica dell’oroscopo di oggi

Scorpione: le persone nate sotto questo segno sono considerate le peggiori dello zodiaco. Si tratta di persone negative, pessimiste e anche egoiste. Spesso capita di allontanarsi da uno Scorpione a causa di questo modo di fare, che mette sicuramente a disagio gli altri. Uno Scorpione sa anche essere molto crudele quando non è di buon umore.