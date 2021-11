Avete mai visto Salvo Sottile da giovane? L’incredibile cambiamento

Salvo Sottile è un volto noto nella televisione italiana, giornalista, conduttore televisivo e scrittore, oggi presentatore de I Fatti Vostri

Salvo Sottile è da anni in televisione, diventando ormai un volto molto noto. Il pubblico si è affezionato a lui, soprattutto quando è sbarcato alla conduzione de “I Fatti vostri” al posto di Giancarlo Magalli. Eppure, il giornalista siciliano, seppur giovane, aveva già avuto molteplici esperienze televisive.

Molti lo ricordano alla conduzione di Quarto Grado prima di Gianluigi Nuzzi, ma oggi Sottile si è affacciato a un programma storico, diventando un personaggio molto popolare. Figlio di un noto giornalista palermitano, Giuseppe Sottile, il giovane Salvo ha avuto buon luogo a ripercorrere le orme del padre. Non gli è stato difficile iniziare prestissimo la sua carriera, già a buoni livelli. Pensate che a 16 anni già scriveva su un giornale e collaborava con una tv privata.

Salvo Sottile, da giovane era molto diverso: che grande cambiamento

Enrico Mentana lo portò a Mediaset nel 1992 come corrispondente dalla Sicilia, da lì iniziò a lavorare per il Tg5. Un giovanissimo cronista che ebbe una carriera lampante. Per lui esperienze anche sulla carta stampata, prima di diventare professionista nel 1994. Nel 2003 lascia Mediaset per andare a Sky, ma dopo due stagioni torna alla base, prima di lasciarla nuovamente per Mediaset.

Intanto aveva fatto esperienza in programmi “crime”, sia su Rete 4 (Quarto grado, appunto) e La7 con Linea gialla. Dal 2015 si perde un po’, rimettendosi alla ricerca della sua strada. Oggi, a 48 anni ha trovato una nuova dimensione come conduttore del popolare programma di Rai 2. E’ stato per ben 15 anni con la giornalista Sarah Varetto. I due si sono sposati nel 2004 e hanno avuto due figli. Giuseppe, nato nel 2004 e Maya, arrivata nel 2010.