Lino Guanciale e l’annuncio che ha entusiasmato i fan

Lino Guanciale è un attore di origine abruzzese, volto importante in tante serie televisive come Mare fuori, Nel dirlo al mio capo o Sopravvissuti e pellicole cinematografiche come To Rome with love, La freccia del tempo o Arrivano i prof.

Della vita privata di Lino si sa ben poco, perché l’attore non ama sbandierare ai sette venti la sua vita privata.

L’ultima notizia nota è quella del matrimonio con Antonella Liuzzi nel 2020, dopo essersi fidanzati nel 2018.

Ma arriva un annuncio entusiasmante: Guanciale ce l’ha fatta e i fan sono in fermento!

Scopriamo insieme cosa è successo

Lino Guanciale e l’annuncio che entusiasma: finalmente papà

L’attore Lino Guanciale è diventato per la prima volta papà! La notizia arriva da Instagram e ha rilasciare l’annuncio è la pagina di gossip Whoopsee.

Il post guadagna subito migliaia commenti di auguri, tutti sono entusiasti per la notizia. I fan sono contentissimi, ma ancora la coppia neogenitore non ha ancora confermato l’annuncio.

Durante l’estate appena passata si era vociferato che la moglie Antonella Liuzzi fosse in dolce attesa, ma il gossip è poi stato dimenticato fino ad oggi, giorno in cui è venuto al mondo un piccolo maschietto.

Purtroppo non sappiamo molto di più: né quanto pesa, né come sia andato il parto e nemmeno il nome del bambino.

Ciò fa dedurre che il parto sia andato bene e che, soprattutto, Antonella e il figlio siano insieme e in salute.

Whoopsee ha però fatto sapere che Lino non era in città nel momento in cui sono iniziate le doglie: pare che l’attore fosse a Trieste per le riprese delle nuove puntate della serie televisiva La Porta Rossa.

Antonella era a Roma e Lino è corso da lei appena ha ricevuto la sua chiamata, ma non sappiamo se sia arrivato in tempo per esserci durante il parto o quando il figlio era già nato.

Per avere notizie certe dobbiamo pazientare ancora un po’ e sperare che Lino Guanciale e Antonella Lizzi abbiano la voglia di condividere la loro felicità.

Sennò, non ci resta che qualche guru del gossip scopra tutti i dettagli