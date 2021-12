Essere un’ex gieffina, una vecchia gloria del Grande Fratello Vip, non significa essere caduta nel dimenticatoio, specialmente nel suo caso. La concorrente del reality più controverso, con la carriera da attrice alle spalle, continua ad essere un punto di riferimento costante per i fan che la seguono fin dagli inizi. Proprio questi non la abbandonano, soprattutto dopo il tragico dramma che l’ha afflitta.

Durante il periodo delle festività natalizie venire a conoscenza di terribili notizie non piace a nessuno, neanche a coloro che non credono nella magia del Natale. A fine anno le case si colorano di allegria e festoni, specialmente in quelle dove i problemi sembrano un ricordo lontano. La verità però è molto più dura di quello che sembra, perché anche laddove sembra che tutto fili liscio come l’olio, in realtà la situazione è differente. Così, l’ex gieffina in rispetto ai suoi ideali, si mostra diretta e sincera come ha sempre fatto, rivelando lei stessa il dramma che ha sconvolto il giorno di Natale.

Senza dubbio i beniamini del Grande Fratello Vip diventano delle costanti per il pubblico a casa che si appassiona alle loro storie. C’è chi viene odiato, altri che vengono amati, come nel caso dell’ex gieffina che con il suo personaggio ha incantato tutti sul piccolo schermo. Spesso si pensa che essendo delle star, queste facciano una vita semplice, ma bisogna allontanare i pregiudizi perché si tratta sempre di persone in carne, ossa e drammi!

A testimonianza di ciò, di recente, è stata condivisa la confessione struggente della campionessa più amata, evento che l’ha travolta, ma per cui decide di combattere raccontato la verità dei fatti e cercando di trasmettere un importante messaggio.

Anche l’ex concorrente cerca di fare lo stesso, infatti i fan non sono riusciti a trattenere le lacrime per il tragico evento che a chiunque spezzerebbe il cuore.

Dramma per ex gieffina, racconta tutta la verità

La vita di ognuno è contraddistinta da drammi da affrontare, e che senza dubbio mettono in difficoltà. E’ il caso del racconto sul continuo dolore di Gianluca Vialli, le sue parole mettono i brividi e servono per riflettere. Sono utili per ragionare su quanto sia importante vivere giorno per giorno al 100%, senza rimpianti, ma soprattutto amando le persone care. Il gesto dell’ex gieffina dimostra il suo grande cuore e l’affetto incontenibile che prova per la persona che più ha amato al mondo. Ecco la verità sul suo dramma.

Si tratta di Adua Del Vesco, ma rinata al Grande Fratello Vip con il suo vero nome: Rosalinda Cannavò! La star delle fiction di Mediaset è stata una delle concorrenti più amate della casa, sia per la sua storia, l’anoressia e la setta che controllava la sua vita, ma anche per le emozioni che ha vissuto e ha fatto vivere al pubblico a casa.

Diciamo che l’incontro pubblico con Gabriel Garko è stato l’evento che l’ha fatta tornare a respirare a pieni polmoni, ma lo stesso è stato per il collega amico che nella confessione sulla loro finta storia d’amore, si è tolto un gran peso. Lottare contro i pregiudizi ed essere sé stessi, rende vivi, soprattutto l’amore è ciò che salva le persone.

Ne caso di Rosalinda a lasciarle un grande amore è stata la nonna, che però il giorno di Natale ha dovuto lasciare per sempre. Nel post di Instagram sopra riportato, scrive delle dolci parole alla nonna, la sua più grande sostenitrice. Ciò che la rasserena è che ha smesso di soffrire data la difficile malattia.

Insomma, un amore del genere lo porterà sempre nel suo cuore, perché il rapporto con i nonni è qualcosa di indescrivibile e indissolubile.