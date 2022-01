Avete mai visto Alberto Angela all’inizio della carriera? Incredibile

Uno dei divulgatori scientifici sicuramente molto amato della televisione italiana, Alberto Angela, ha esordito in televisione quando era molto giovane

Da anni, ormai, catalizza le attenzioni degli spettatori. Alberto Angela ha ereditato quello che il padre Piero rappresenta da anni: la divulgazione scientifica in tv, fatta con un linguaggio semplice e chiaro. Mentre il padre, ancora in attività nonostante i 90 anni suonati, si è sempre dedicato maggiormente alla scienza, il figlio Alberto ha preferito approfondire temi legati di più alla storia, all’archeologia e alla cultura in generale.

Grande successo ha avuto la serata di Natale dedicata alle bellezze di Napoli, e attualmente Angela è tornato con le sue “Meraviglie” dedicata agli incantevoli luoghi meno conosciuti in Italia. Una grande carriera, che Alberto ha iniziato giovanissimo. Non li dimostra affatto, ma il giornalista ha 58 anni: nato l’8 aprile del 1962 a Parigi, ha alle spalle un lunghissimo percorso lavorativo. E’ paleontologo, poi è diventato conduttore televisivo e in particolare divulgatore.

Alberto Angela, la sua carriera iniziò da giovanissimo: come era diverso

E’ anche autore dei suoi programmi, i quali hanno sempre un notevole successo. Chiaramente l’amore per la cultura gli è stato trasmesso dal padre, creatore della trasmissione “culto” Quark, ancora oggi in onda soprattutto nel periodo estivo. Alberto Angela ha esordito in tv nel 1990 con il programma “Albatros“, che andava in onda su Telemontecarlo. In Rai, invece, è arrivato nel 1993, quando assieme al padre condusse “Il Pianeta dei Dinosauri”, su Rai 1.

Fu l’inizio di una carriera in grande ascesa, perché Alberto si distingueva per la bravura nel raccontare la scienza, proprio come il padre Piero. Il suo primo programma che ha condotto da solo è stato Ulisse: la prima puntata andò in onda nel 2000, ed è stato in programmazione per quasi due anni. Intanto il conduttore si dedica anche alle sue passioni: adora il nuoto e ogni giorno si allena a Roma, dove vive, arrivando a fare anche 60 vasche al giorno.