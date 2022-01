GF VIP: Soleil Sorge, bomba dell'ex gieffino."La conoscevo e..."

L’ex vincitore del Grande Fratello parla di Soleil Sorge: “Se fossi stato con lei al GF Vip probabilmente mi avrebbero espulso”, ha detto

È stata decisamente frizzante la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip. Tra le tematiche della serata i tormenti di Soleil, alle prese con l’ennesimo faccia a faccia con Alex Belli e la difficile convivenza con Delia Duran, la moglie del suo “amico”, ormai stabilmente in casa come concorrente. Non a caso la bella influencer, al termine della puntata si è lasciata andare a un lungo pianto in solitaria.

Era in giardino, avvolta da un plaid, e nessuno l’ha consolata. Per lei, dopo la serata difficile è arrivata un’ulteriore batosta: ha ricevuto la nomination da parte dei suoi compagni di viaggio. Probabilmente ora la Sorge teme di uscire. Del resto le critiche contro di lei si moltiplicano a vista d’occhio, sia dentro che fuori la casa.

GF Vip, lo sfogo dell’ex vincitore contro Soleil

La modella non è stata molto gentile con Katia Ricciarelli, che voleva consolarla: Soleil, però l’ha respinta. “Non voglio questi abbracci finti”. E contro di lei accuse anche fuori: Tommaso Zorzi è stato ospite di Roberta Termali a “Casa mia”. Il vincitore dell’edizione 2021 del reality non le ha mandate a dire. Non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Soleil. Ha detto: “Se fossi stato io probabilmente mi avrebbero espulso”.

Zorzi si riferisce al suo rapporto con la ragazza. “Se mi fossi trovato di fronte una come lei, non so se la mia diplomazia avrebbe retto. Io l’ho conosciuta nella vita reale, ma non credevo che fosse così. Ecco perché spesso ho pensato che se io fossi stato nella casa alla fine mi avrebbero cacciato”.

Evidentemente Tommaso si riferisce al “rischio” di litigi sopra le righe. Del resto lui ha sempre detto di non apprezzare la Sorge, e non perde occasione per ribadirlo.