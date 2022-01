Sanremo 2022, spunta il piano B: Amadeus ha deciso

By

Sanremo 2022, spunta il piano b nel caso in cui il conduttore Amadeus non potesse esserci: “Al suo posto sarà lei a condurre il Festival”

La nuova edizione di Sanremo si avvicina a grandi passi: il Festival 2022 andrà in scena per la 72esima volta nella storia nella classica cornice del teatro Ariston. Pubblico al 100% nonostante le previsioni pessimistiche e qualche polemica, che non manca mai.

L’appuntamento è ormai noto a tutti: si comincia martedì 1 febbraio e si andrà avanti fino alla finale del 5 febbraio, nel classico appuntamento del sabato sera. Ancora una volta al timone ci sarà il consueto volto noto di Amadeus: sarà lui a condurre la seconda edizione in formato “pandemia” della storia. Stavolta, però, non ci saranno le forti restrizioni della scorsa edizione. Nel 2021 il Festival andò in scena con il teatro vuoto e un’atmosfera molto particolare.

Sanremo 2022, non si escludono gli imprevisti del Covid: ecco cosa può succedere

Quest’anno, invece, ci sarà un’atmosfera praticamente normale. Ma ovviamente saranno forti le misure anti-Covid, con mascherine obbligatorie per tutti e tamponi a profusione. Del resto, la variante Omicron impazza ed è estremamente contagiosa: tutti sono a rischio di un improvviso e sventurato contagio.

Non fa eccezione il conduttore Amadeus, che rischierebbe di non poter condurre il Festival. Ecco perché “La Stampa” ha svelato un possibile piano B della Rai per fronteggiare l’emergenza: al posto di Amadeus, nel caso in cui fosse positivo, salirebbe sul palco a condurre Antonella Clerici, che farà comunque parte del cast del Festival.

La simpatica presentatrice è esperta del contesto, visto che ha già condotto il Festival, sia sola che con Paolo Bonolis. Chiaramente Amadeus si collegherebbe di continui da casa per non far sentire la sua assenza.